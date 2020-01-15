10 فرق تتنافس على النسخة 31 لـ «سلة دبي الدولية»

المصدر: جوني جبور - دبي

أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة دبي الدولية لكرة السلة عن أسماء الفرق الـ10 المنافسة على لقب البطولة في نسختها الـ31، المقامة خلال الفترة من 23 الجاري إلى الأول من فبراير المقبل.

جاء الإعلان خلال الاجتماع الذي عقدته اللجنة المنظمة، أول من أمس، في مقر الاتحاد بدبي، وتم خلاله تشكيل اللجان المنبثقة عن اللجنة المنظمة، وحضره كل من رئيس اللجنة المنظمة، رئيس الاتحادين العربي والإماراتي لكرة السلة، اللواء إسماعيل القرقاوي، ونائبا رئيس اللجنة المنظمة العليا، محمد عبدالله الحاج، وعبداللطيف الفردان، ومدير البطولة سالم المطوع، والأعضاء: حسن المطوع، وفريد القيواني، وأسامة قرقاش، وخالد الهاجري، وميثاء بن ضاوي.

كما شهد الاجتماع ممثلو الهيئات الحكومية، والشركات الراعية، وعدد من ممثلي وسائل الإعلام المحلي والدولي.

وأعلن رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة ورئيس الاتحادين العربي والإماراتي، اللواء إسماعيل القرقاوي، أسماء الفرق الـ10 المشاركة من سبع دول المنافسة على لقب النسخة 31، وهي: منتخب الإمارات، والجامعة الأميركية في دبي، والاتحاد السكندري المصري، وفريقا الرياضي وبيروت اللبنانيان، وناديا الوثبة والاتحاد السوريان، وسلا المغربي، ومايتي الفلبيني، والنجم الرياضي التونسي.

وأعرب القرقاوي عن سعادته بوصول «سلة دبي» إلى النسخة 31، مشيراً إلى الدور الكبير الذي قدمته البطولة في تطوير اللعبة على صعيد دول المنطقة، وجعلت من منافساتها قبلة يحرص أكبر الأندية على الساحتين الآسيوية والإفريقية على المشاركة فيها.

بدوره، قدم مدير البطولة، سالم المطوع، شرحاً فنياً عن الإجراءات والاشتراطات الخاصة بالبطولة، من خلال اعتماد مشاركة 14 لاعباً في الفريق الواحد، من ضمنهم ثلاثة محترفين أجانب، على أن يقتصر الوجود في أرض الملعب على محترفين اثنين فقط.

في السياق ذاته، تحدث ممثل شركة سما المالكة لحقوق البطولة شريف زكي، قائلاً: «تجرى المراسم الرسمية لقرعة البطولة في 20 من الشهر الجاري، على أن يتم تحديد جدول منافسات الدور الأول».

الشارقة يقسو على الجزيرة ويواصل صدارة الدوري

فاز فريق الشارقة على ضيفه الجزيرة بفارق 48 نقطة، وبنتيجة «104-56»، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب الجولة الثامنة من مرحلة ذهاب الدور التمهيدي في بطولة الدوري العام، التي سجلت أيضاً مواصلة شباب الأهلي والنصر ملاحقة الصدارة، عقب حسم «فرسان دبي» لقاء ضيفهم الوصل بنتيجة «87-57»، وعودة العميد من صالة العين بانتصار مستحق بواقع «100-54».

كما شهدت الجولة ابتسام الأرض لأصحابها، عقب فوز البطائح على الوحدة «83-76»، ونجاة بني ياس من قبضة الظفرة، عقب الفوز الصعب للسماوي بفارق ست نقاط وبنتيجة «79-73».

وبنتائج الجولة، حافظ الشارقة على صدارة الترتيب العام للبطولة برصيد 16 نقطة، بفارق نقطة واحدة عن كل من شباب الأهلي والنصر، فيما تقدم البطائح للمركز الرابع برصيد 13 نقطة، قبل أن ينجح بني ياس في بلوغ النقطة 12، وفرض نفسه شريكاً على الوصل في المركز الخامس، وواصل الظفرة والوحدة شراكتهما على صعيدي النقطة العاشرة والمركز السابع، وتراجع الجزيرة إلى المركز التاسع بتسع نقاط، وليحافظ العين على مركزه الأخير برصيد بثماني نقاط.