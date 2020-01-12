تتويج الفائزين في بطولة تل مرعب بسيارات «نيسان»

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أسدل الستار، مساء أول من أمس، على فعاليات مهرجان ليوا الدولي 2020، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، واستمر المهرجان الذي اشتمل على العديد من الأنشطة الترفيهية والبطولات الرياضية من منافسات السيارات والرياضات التراثية لمدة 16 يوماً، حيث كان الختام ببطولة صعود تل مرعب للسيارات.

وقال بيان صحافي: «حققت المنافسة التي أقيمت في آخر أيام المهرجان نجاحاً كبيراً، بعد أن سجل أبطال التل أرقاماً عالية، وكان أهم الأرقام التي تحققت في فئة (الهايلوكس) للمتسابق مشعل الخالدي، محققاً المركز الأول بزمن قدره 5:348 ثوان، وحل محمد النعيم في المركز الثاني بزمن قدره 5:353 ثوان، وجاء في المركز الثالث أحمد الحمد بزمن قدره 5:595 ثوان، وحل رابعاً إبراهيم الشنيفي بزمن قدره 6:086 ثوان، واحتل عبدالله المجحد المركز الخامس بزمن قدره 6:320 ثوان.

وتألق محمد الجابري في فئة «6 سلندرات غاز» وانتزع المركز الأول بزمن قدره 5:848 ثوان، وحل في المركز الثاني خالد الحبسي بزمن قدره 5:993 ثوان، وجاء خالد الرفاعي في المركز الثالث بزمن قدره 6:025 ثوان، وحل يوسف آل علي في المركز الرابع بزمن قدره 6:455 ثوان، واحتل يوسف الحمادي المركز الخامس بزمن قدره 6:485 ثوان.

وأضاف البيان: «تمكن المتسابق خالد الرفاعي في فئة (8 سلندرات توربو) من إحراز المركز الأول بزمن وقدره 7:201 ثوان، وحل ثانياً بدر الحمد بزمن قدره 7:627 ثوان، وجاء ثالثاً عبدالرحمن الهلال بزمن قدره 8:016 ثوان، وحل رابعاً يوسف الهاملي بزمن قدره 8:320 ثوان، واحتل مساعد الهطلاني المركز الخامس بزمن قدره 8:763 ثوان».

وتوّج الفائزين رئيس اللجنة العليا المنظمة لمهرجان ليوا الدولي 2020 محمد المنصوري، والمدير التنفيذي لمستشفيات الظفرة، حمد المنصوري، ورئيس مجلس إدارة نادي ليوا الرياضي، محمد المزروعي، ومدير عام نادي ليوا الرياضي، المهندس مطر المنصوري، وحصل الفائزون على المراكز الأولى على سيارة فئة «نيسان»، وشهد حفل الختام أيضاً تتويج الفائزين في منافسات بطولة الاستعراض الحر، وبطولة الدرّاجات، وبطولة الاستعراض الرمالي بفئاتها المختلفة.