السورية ماسة بطلة «السيدات» في مهرجان محمد بن زايد للقدرة

المصدر: أحمد طارق ■أبوظبي

فازت الفارسة السورية ماسة عدنان بلقب سباق السيدات للقدرة لمسافة 100 كيلومتر، في افتتاح مهرجان محمد بن زايد للقدرة، الذي أقيم أمس، في قرية الإمارات العالمية للقدرة في الوثبة بأبوظبي، بمشاركة 157 فارسة من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية داخل الدولة.

وحسمت ماسة عدنان اللقب، بعدما احتلت المركز الأول على صهوة الجواد «بيرسيك» المملوك لإسطبلات الوثبة، مسجلة 3:26:15 ساعات، بينما جاءت في المركز الثاني فارسة جزر القمر خديجة يوسف على الجواد «أبو راقوصوة» المملوك إلى إسطبلات الوثبة بزمن 3:26:16 ساعات، وحلت ثالثة الفارسة الإماراتية نوف النعيمي على صهوة الجواد «تروبل» المملوك لإسطبلات دباوي، مسجلة 3:28:56 ساعات.

أما بالنسبة إلى مراحل السباق، فشهدت المرحلة الأولى لمسافة 40 كيلومتراً منافسة قوية، إذ جاءت الفارسة خديجة أحمد يوسف في المركز الأول، مسجلة 1:23:09 ساعة، وفي المركز الثاني الفارسة السورية ماسة عدنان بزمن 1:23:11 ساعة، والثالث الفارسة المجرية ألكسندرا بيهاري على صهوة الجواد «أونكا» المملوك لإسطبلات جميرا بزمن 1:23:16 ساعة.

وشهدت المرحلة الثانية لمسافة 25 كيلومتراً تغييرات في مراكز الصدارة، بتقدم الفارسة هنادي المنهالي من المركز السابع إلى الأول على صهوة الجواد «صعب» المملوك لإسطبلات «الجزيرة 2» بزمن 2:14:47 ساعة، بينما حافظت الفارسة السورية ماسة عدنان على موقعها في المركز الثاني بزمن 2:15:02 ساعة، في المقابل تراجعت متصدرة المرحلة الأولى خديجة يوسف إلى المركز الثالث.

أما المرحلة الثالثة لمسافة 19 كيلومتراً، تقدمت السورية ماسة عدنان إلى الأول بزمن 2:55:09 ساعة، كما تقدمت خديجة يوسف من الثالث إلى الوصافة بزمن 2:55:14 ساعة، وجاءت في المركز الثالث الفارسة هنادي حسن المنهالي متراجعة من المركز الأول بزمن 2:55:19 ساعة.

سباق الإسطبلات الخاصة ينطلق اليوم

يشهد اليوم الثاني من مهرجان محمد بن زايد للقدرة، إقامة السباق المخصص للإسطبلات الخاصة لمسافة 100 كيلومتر، الذي ينطلق الساعة 6:30 صباحاً.

وسيتم تقسيم مسافة السباق، إلى أربع مراحل، 40 كيلومتراً للمرحلة الأولى، و25 كيلومتراً للثانية، و19 كيلومتراً للثالثة، و16 كيلومتراً للرابعة، والحد الأدنى لكل فارس وفارسة ألّا يكون أقل من 60 كيلوغراماً.