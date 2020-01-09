اتحاد التايكواندو ينظم بطولة المرحوم عيد فيروز

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق عند التاسعة صباح غد، منافسات بطولة الحكم الدولي المرحوم عيد فيروز بالتايكواندو، التي ينظمها اتحاد الامارات للتايكواندو، بالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية، وذلك في مجمع زايد الرياضي في الفجيرة، وستخصص جولة الغد للذكور، بينما ستقام الجمعة المقبلة الـ17 الجاري الجولة الثانية للإناث. وقررت إدارة اتحاد اللعبة تنظيم البطولة عرفاناً بالدور الذي قام به المرحوم عيد فيروز بدعم اللعبة في كل المجالات، وبمباركة سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة الرئيس الفخري للاتحاد. وأثنى رئيس مجلس إدارة الاتحاد، العميد أحمد الزيودي، في تصريحات صحافية، على الجهود التي بذلها المرحوم عيد فيروز خلال توليه مهامه في التايكواندو. يذكر أن هاتين البطولتين تسبقان استضافة الفجيرة لحدثين مهمين، وهما البطولة العربية للمنتخبات والاندية أواخر الشهر الجاري، وبطولة الفجيرة المفتوحة فبراير المقبل.