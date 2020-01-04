25 لاعباً في أول تجمع للمنتخب بدبي تحت قيادة يوفانوفيتش

المصدر: منصور السندي - دبي

يبدأ اليوم المدير الفني الجديد للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم، الصربي إيفان يوفانوفيتش، مهمته من خلال تجمع داخلي في دبي يستمر حتى بعد غدٍ، يؤدي خلاله تدريبات يومية على ملعب ذياب عوانة بمقر اتحاد الكرة، وبمشاركة 25 لاعباً تم اختيارهم في القائمة الجديدة ًاستعدادا لاستئناف التصفيات المشتركة لنهائيات كأس العالم 2022 وآسيا 2023، ثم يستقبل بعدها تايلاند وفيتنام في 4 و9 يوليو على التوالي. ويسعى يوفانوفيتش من خلال هذا التجمع للتعرف إلى اللاعبين والوقوف على مستوياتهم، كما يبحث الجهاز الفني بالتنسيق مع اتحاد الكرة إجراء مباراة ودية قبل التصفيات.

وشهدت القائمة الجديدة عودة بعض العناصر مثل لاعبي العين مهند العنزي ومحمد عبدالرحمن، وكذلك عامر عبدالرحمن ومحمد فوزي من الجزيرة، والنجم وصانع ألعاب الجزيرة عمر عبدالرحمن الذي غاب عن كأس الخليج 24.

وضمت القائمة: خالد عيسى، مهند العنزي، محمد عبدالرحمن، بندر الاحبابي (العين)، عبدالعزيز هيكل، محمد مرزوق، وليد عباس، محمد جابر، عبدالله النقبي، وليد حسين، أحمد خليل (شباب الأهلي)، محمد فوزي، عامر عبدالرحمن، علي مبخوت، عمر عبدالرحمن (الجزيرة)، عادل الحوسني، الحسن صالح، سالم سلطان (الشارقة)، حبيب الفردان، أحمد شامبيه، طارق أحمد (النصر)، محمد برغش، خليل إبراهيم (الوحدة)، حبوش صالح (الوصل)، خالد باوزير (الظفرة).

يذكر أن المنتخب يحتل المركز الرابع في المجموعة السابعة بست نقاط، بعد الفوز في مباراتين والخسارة في مثلهما، ويتصدر المجموعة فيتنام بـ11 نقطة، ثم ماليزيا (9)، وتايلاند ثالثة (8)، وإندونيسيا الأخيرة من دون نقاط.

وأكد يوفانوفيتش تفهمه للوضعية الصعبة للمنتخب، خصوصاً أنه مطلوب منه الفوز في كل لقاءات الإياب للحفاظ على فرصة بلوغ المرحلة التالية من التصفيات. وقال المدرب الصربي في المؤتمر الصحافي خلال تقديمه في فترة سابقة إنه واثق بقدرة الأبيض على تصحيح المسار.

التجمع ينطلق اليوم ويستمر 3 أيام، ويسعى من خلاله المدرب لمعرفة إمكانات اللاعبين.