ماذا قال مورينهو عن مدرب العين الجديد؟

المصدر: معاذ كمبال - العين

حصل مدرب فريق العين الجديد، البرتغالي بيدرو إيمانويل خلال مسيرته الرياضية على فرصة ذهبية للاقتراب من مدرب فريق توتنهام الإنجليزي، البرتغالي جوزيه مورينهو.

ولعب إيمانويل تحت قيادة مورينهو في فريق بورتو البرتغالي في الفترة التي أشرف فيها "سبشل ون" على الأمور الفنية في استاد الدراغاو.

وكان ايمانويل شاهداً على تتويج بورتو بلقب دوري أبطال أوروبا في عام 2004 إذ دخل بديلاً في الدقيقة 85 من عمر الشوط الثاني للمباراة النهائية والتي انتهت لصالحهم بثلاثية نظيفة.

وقال مورينهو في تصريحات سابقة عن بيدرو ايمانويل حينما كان لاعبا في فريق بورتو: "بيدرو هو بمثابة المدرب داخل أرضية الملعب، يمتلك القدرة على معرفة نقاط القوة والضعف في الخصم".

ولم تذكر شركة نادي العين مدى العقد التي سترتبط به مع المدرب الذي سيحل في مكان الكرواتي ايفان ليكو المقابل من منصبه بسبب سوء النتائج.ولم تذكر شركة نادي العين مدى العقد التي سترتبط به مع المدرب الذي سيحل في مكان الكرواتي ايفان ليكو المقابل من منصبه بسبب سوء النتائج.