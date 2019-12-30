فوز «خورفكان» و«دبي» في دوري سلة الكراسي المتحركة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

فاز نادي خورفكان لأصحاب الهمم على نادي العين 64 - 34، في المباراة التي جمعتهما بنادي خورفكان، ضمن الجولة الثالثة من دوري سلة الكراسي المتحركة، كما فاز نادي دبي لأصحاب الهمم على مستضيفه نادي الثقة بواقع 63 -61، ليتصدر نادي الثقة لأصحاب الهمم الترتيب العام برصيد خمس نقاط، تلاه في المركز الثاني وبفارق الأهداف نادي خورفكان بخمس نقاط، وحل ثالثاً نادي دبي بثلاث نقاط، وجاء رابعاً نادي العين بنقطتين

من جانبه، أكد الأمين العام للجنة البارالمبية الإماراتية ذيبان المهيري، أنه سعيد بمستوى أندية أصحاب الهمم. وقال في تصريحات صحافية: «مسابقة الدوري فرصة طيبة لجميع اللاعبين لاكتساب خبرات جديدة في سلة الكراسي المتحركة».