الألماني ديفيد بطلاً لـ «دولية العين لقفز الحواجز»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

خطف الفارس الألماني ديفيد ويل، على صهوة الفرس «سبرينغ دارك»، كأس الجائزة الكبرى في بطولة العين الدولية لقفز الحواجز من فئة الثلاث نجوم، التي اختتمت أول من أمس بمشاركة 200 فارس وفارسة، وحلّ الفارس الإماراتي عبدالله حميد المهيري وصيفاً مع الفرس «شا شا شا 7»، وحاز أفضل نقاط الجولة المؤهلة لكأس العالم للقفز، وجاء ثالثاً الفارس الروسي فلاديمير توغانوف، بالجواد «سوسبينس فلوريفال».

جرت منافسات البطولة على ميدان نادي العين للفروسية والرماية والغولف، برعاية سمو الشيخ محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، عضو المجلس التنفيذي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبإشراف الاتحاد الدولي للفروسية، واتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبدعم ورعاية مجلس أبوظبي الرياضي وشركة لونجين، وشهد المنافسات وتوّج الفائزين مدير عام النادي محمد الناصري.