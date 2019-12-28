13 شخصية عالمية تتحدث عن «مستقبل الكرة» في مؤتمر دبي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تنطلق اليوم النسخة الـ14 من مؤتمر دبي الرياضي الدولي، بمشاركة 13 من أبرز الشخصيات المرتبطة بعالم الساحرة المستديرة، من مدربين ولاعبين وإداريين. ويُقام المؤتمر في قاعة الجوهرة بمدينة جميرا في دبي، وينظمه مجلس دبي الرياضي، والشعار الرئيس لهذه النسخة هو «مسرعات مستقبل كرة القدم».

ويتقدم المتحدثين، مدرب منتخب فرنسا بطل العالم في 2018، ديدييه ديشامب، والمدير الفني لمنتخب ويلز، ونجم مان يونايتد الأسبق ريان غيغز، ومدرب لاتسيو الإيطالي سيموني انزاغي، والحارس الهولندي أدوين فان دير سار، والإيطالي فابيو كابيللو، ونجم أتلتيكو مدريد ومنتخب البرتغال، جواو فيليكس، أغلى لاعب شاب في العالم، ونجم انتر ميلان ومنتخب بلجيكا روميلو لوكاكو، وصانع ألعاب يوفنتوس ومنتخب البوسنة ميراليم بيانيتش.

وتُشارك كوكبة من أفضل لاعبات كرة القدم في العالم يتحدثن للمرة الأولى في مؤتمر دبي، تتقدمهن لاعبة نادي ليون الفرنسي ومنتخب إنجلترا للسيّدات لكرة القدم، لوسي برونز، وقائدة يوفنتوس ومنتخب إيطاليا سارة غاما.

يُذكر أن المؤتمر انطلق سنة 2006، كمنصة عالمية للقاء صنّاع القرار ونجوم اللعب والتدريب والتحكيم والإدارة في كرة القدم العالمية، بهدف طرح المبادرات واستعراض التجارب الناجحة والتحاور مع المختصين وبناء شراكات فاعلة وناجحة بين العاملين في القطاع الرياضي في دولة الإمارات والمنطقة والعالم، وتكوين النموذج الناجح الذي يحقق التطور المنشود لكرة القدم في دولة الإمارات والعالم.

وتقام اليوم أربع جلسات في المؤتمر، تبدأ بجلسة تحت عنوان «عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة»، يتحدث فيها معنيون بالكرة في إنجلترا، وهم فان دير سار، أحد أبرز الحراس في تاريخ نادي مانشستر يونايتد، وكذلك مدرب منتخب إنجلترا سابقاً،

فابيو كابيللو، وأيضاً المدير التنفيذي لمجموعة سيتي الرياضية المالكة لأحد أبرز أندية إنجلترا، مانشستر سيتي، فيران سوريانو.

ويدير الجلسة مذيع البرامج الرياضية في إذاعة عين دبي، كريس ماكارتي.

في المقابل، تتمحور الجلسة الثانية حول «تمكين المرأة في كرة القدم»، وتتحدث فيها حكمة كرة القدم الفرنسية ستيفاني فرابارت، وأيضاً لاعبة المنتخب الإنجليزي لكرة القدم لوسي برونز، ونجمة منتخب إيطاليا سارة غاما، وأماندين هنري: لاعبة المنتخب الفرنسي لكرة القدم. وتدير الجلسة آشي هاشم، صحافية مؤسسة لـ«فوتبوليتا».

في المقابل، ستكون الجلسة الثالثة حول «كرة القدم وصناعة المستقبل»، ويتحدث فيها النجم البرتغالي الشاب جواو فيليكس، وكذلك البلجيكي روميلو لوكاكو، والبوسني ميراليم بيانيتش، ويديرها، نجم منتخب فرنسا سابقاً، مايكل سيلفستر. أما آخر جلسات اليوم فستكون حول «التكنولوجيا والتدريب الحديث»، ويتحدث فيها المدرب الفرنسي ديدييه ديشامب، وكذلك ريان غيغز، وسيموني إنزاغي، ويدير الجلسة مؤسس مجلة سبورتس بزنس كيفين روبرتس.

يُذكر أن المؤتمر كان وجهة مميزة لأشهر نجوم الكرة والمدربين والمسؤولين طوال النسخ الـ13 الماضية، بينهم أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، والبرتغالي رونالدو، والأرجنيتي ميسي، والمصري محمد صلاح والبرتغالي مورينيو والأسطورة مارادونا، والإسباني غوارديولا وعدد كبير من النجوم العالميين.

برنامج جلسات المؤتمر

■الجلسة الأولى: عودة كرة القدم الإنجليزية إلى القمة، يتحدث فيها

فان دير سار وفابيو كابيللو وفيران سوريانو.

■الجلسة الثانية: تمكين المرأة في كرة القدم، وتتحدث فيها ستيفاني

فرابارت ولوسي برونز وسارة غاما، وأماندين هنري.

■الجلسة الثالثة: كرة القدم وصناعة المستقبل، ويتحدث فيها جواو

فيليكس وروميلو لوكاكو وميراليم بيانيتش.

■الجلسة الرابعة: التكنولوجيا والتدريب الحديث، ويتحدث فيها

- ديدييه ديشامب وريان غيغز وسيموني إنزاغي.

من الوجوه الجديدة

في المؤتمر نجمة

منتخب إيطاليا ونادي

يوفنتوس سارة غاما،

بجانب قائدة منتخب

إنجلترا وفريق ليون،

لوسي برونز.