أسماء الشخصيات المختارة في عضوية اللجان الجديدة لاتحاد كرة القدم

المصدر: الإمارات اليوم - دبي

أعلن اتحاد كرة القدم في بيان صحافي أن اللجنة الانتقالية للاتحاد برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي اعتمدت تشكيل لجان المسابقات والحكام والشؤون المجتمعية والاتصال، إذ تم تشكيل لجنة المسابقات برئاسة حميد أحمد الطاير وعضوية كلا من محمد سعيد الحتاوي و يحيى خلف المطروشي وجمعة حمدان العبدولي وحمد علي الشبيبي فيما تشكلت لجنة الحكام برئاسة علي حمد البدواوي والحكم المونديالي السابق علي محمد بوجسيم مستشارا وعضوية كلا من حمد حسن بن حنيفة وإبراهيم محمد المهيري وعوض مسري الظاهري وعلياء حسين الحوسني، فيما تم تشكيل لجنة الشؤون المجتمعية والاتصال برئاسة أمل حسن بوشلاخ وعضوية كلا من خلفان جمعة بالهول وعمران الجسمي وسعيد المهيري ومحمد الشاطري.