لقب «تنس مبادلة» يغري ديوكوفيتش ونادال

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق، اليوم، منافسات بطولة مبادلة العالمية للتنس في نسختها الـ12، وتقام على ملاعب مدينة زايد الرياضية في أبوظبي، وتستمر حتى مساء بعد غد، في ظل مشاركة ثلاثة من أفضل 10 لاعبي تنس في العالم، يتقدمهم المصنفان الأول والثاني عالمياً، الإسباني رفائيل نادال، والصربي نوفاك ديوكوفيتش، الساعيان إلى حصد لقبهما الخامس تاريخياً في البطولة، وفض شراكة كل منهما مع الآخر، عقب حصدهما، أربعة ألقاب لكل لاعب، منذ انطلاق البطولة عام 2009، بعد أن نجح نادال في حصد ألقاب نسخ 2010 و2011، و2016 (يناير)، ثم بطولة 2016 (ديسمبر)، حيث انتقلت البطولة من بداية السنة إلى نهايتها. وتوج الصربي ديوكوفيتش في نسخ 2011 و2012 و2013 و2018.

وتستهل أولى مباريات البطولة العالمية للتنس في الرابعة عصراً، بلقاء المصنف السادس عالمياً اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، مع الروسي أندريه روبليف المصنف 23 على العالم، في مباراة سيتحدد من خلالها هوية اللاعب المتأهل إلى نصف النهائي، غداً، وبالتالي مواجهة حامل اللقب نوفاك ديوكوفيتش، الذي وضعته القرعة مباشرة في المربع الذهبي.

وتستكمل مباريات دور الـ8 في السادسة مساء، بلقاء المصنف 17 على مستوى العالم، اللاعب الروسي كاران خاشانوف، أمام الشاب الكوري الجنوبي، هيون تشانغ، المصنف 128 عالمياً، في مباراة ستحدد بدورها هوية المتأهل إلى ثاني مواجهات المربع الذهبي، وبالتالي ملاقاة الإسباني رافائيل نادال المتأهل مباشرة إلى هذا الدور.

وسيكون عشاق التنس النسائي، في الثامنة مساءً، على موعد مع الظهور الأول للحسناء الروسية، ماريا شارابوفا، في الحدث حين تواجه الأسترالية الطموحة أيلا تومليانوفيتش.

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