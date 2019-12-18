الروسيان خاشانوف وروبليف يظهران مجدداً في «مبادلة للتنس»

المصدر: أبوظبي ــ الإمارات اليوم

يعود البطلان الروسيان كاران خاشانوف وآندريه روبليف للمشاركة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، التي تنطلق في نسختها الـ12 على أرض المركز الدولي للتنس في مدينة زايد الرياضية بأبوظبي غداً.

وأكد الثنائي الروسي خاشانوف وروبليف، اللذان سجلا ظهورهما الأول في البطولة خلال عامي 2018 و2017 على التوالي، مشاركتهما في البطولة، وانضمامهما إلى قائمة تضم ثمانية لاعبين سيتنافسون ضمن ثماني مباريات تقام خلال الفترة من 19 إلى 21 ديسمبر الجاري.

وتشكل بطولة مبادلة العالمية للتنس فرصة مهمة بالنسبة إلى خاشانوف لتعزيز حضوره خلال موسم 2019، الذي شهد وصوله إلى مباريات الدور ربع النهائي في بطولة فرنسا المفتوحة، وإحراز المركز الثامن عالمياً.

من ناحية ثانية، يتطلع روبليف قدماً للعودة إلى أبوظبي، وملاقاة البطل اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس، الحائز لقب نهائيات الجولة العالمية لمحترفي التنس أربع مرات، وذلك خلال المباراة الافتتاحية للبطولة.

وقال خاشانوف، الحائز بطولة الجولة العالمية لمحترفي التنس أربع مرات، والذي يلاقي الكوري الجنوبي هيون تشونج خلال ثاني لقاءات اليوم الأول: «أنا متحمس جداً للعودة إلى أبوظبي، والمشاركة مجدداً في بطولة مبادلة العالمية للتنس، وتمتاز البطولة بتنظيمها الجيد، وتوفر فرصة مثالية لخوض مباريات تنافسية رفيعة المستوى، ومحطة مميزة للبدء بالموسم الجديد».