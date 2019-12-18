راشد النعيمي يناقش مع سلمان بن إبراهيم واقع الكرة الآسيوية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس اللجنة الانتقالية لاتحاد الكرة، الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة، رئيس الاتحاد الآسيوي، أمس. وتناول اللقاء واقع كرة القدم في آسيا، وخطط الاتحاد القاري وبرامجه المختلفة من أجل تطوير اللعبة.

وهنأ الشيخ سلمان بن إبراهيم، الشيخ راشد بن حميد النعيمي، بمناسبة توليه رئاسة اللجنة الانتقالية، متمنياً له ولفريق عمله التوفيق في تحقيق النتائج الإيجابية، والنهوض بكرة الإمارات.

حضر اللقاء نائب رئيس اللجنة الانتقالية رئيس رابطة المحترفين الإماراتية عبدالله الجنيبي، وأعضاء اللجنة الانتقالية: هشام الزرعوني وغانم الهاجري وأحمد بن درويش وخلفان بالهول، إلى جانب أمين عام اتحاد الكرة، محمد بن هزام، والأمين العام المساعد للشؤون الرياضية في الهيئة العامة للرياضة، عبدالمحسن الدوسري، ورئيس لجنة النزاهة في الاتحاد الآسيوي، المستشار محمد الكمالي، ورئيس مجلس إدارة نادي عجمان خليفة الجرمن، وناصر بن ثعلوب الدرعي، وعدد من القيادات الرياضية. وأقام الشيخ راشد بن حميد النعيمي مأدبة غداء على شرف رئيس الاتحاد الآسيوي والوفد المرافق له.

في جانب آخر تعقد لجنة الشؤون الفنية والمنتخبات أول اجتماع لها اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة غانم الهاجري، لوضع خطة عمل المرحلة المقبلة، وبحث الخطط الخاصة بإعداد المنتخبات للاستحقاقات المقبلة، بجانب دراسة ملف المدرب الجديد للمنتخب.

تعقد لجنة المنتخبات أول اجتماع لها اليوم بمقر الاتحاد في دبي برئاسة غانم الهاجري.