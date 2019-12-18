المصدر: دبي ـــ الإمارت اليوم

بيسيرو

تلقى المدرب السابق لنادي الشارقة، البرتغالي جوزيه بيسيرو، عرضاً لتدريب سانتوس البرازيلي، بعدما أقالت إدارة النادي المدرب الأرجنتيني خورخي سامباولي من منصبه، بسبب تراجع نتائج الفريق.

إعلامي

حاول أحد الإعلاميين الحصول على تصريح من مدرب الشارقة، عبدالعزيز العنبري، عن ترشيحه لتولي تدريب المنتخب، فرفض المدرب إعطاء رد قاطع. وطرح الإعلامي سؤاله مجدداً بعد انتهاء المقابلة، لكن المدرب كرر الرد نفسه.

إيغور

تفاءل مغردون من مشجعي الشارقة، على موقع التواصل «تويتر»، بعودة نجم الفريق إيغور في مباراة عجمان غداً، ضمن الجولة العاشرة للدوري، قائلين إن ذلك سيعيد الانتصارات للفريق، بعد التعثر الأخير أمام النصر، وغياب اللاعب للإيقاف.