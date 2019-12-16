الخيلي: 400 ألف درهم لا تكفي لتغطية مشاركات وإنجازات البلياردو والسنوكر

المصدر: جوني جبور - دبي

كشف المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات للبلياردو والسنوكر، خالد الخيلي، عن أن الدعم والميزانية المخصصة من الهيئة العامة للرياضة لاتحاد السنوكر والبلياردو، البالغة 400 ألف درهم، لا تكفي لتغطية حجم المشاركات والإنجازات الخارجية التي حققها لاعبو المنتخب الوطني في كلتا اللعبتين في 2019، بعد إهداء رياضة الإمارات لبرونزية فردي مونديال السنوكر في إيطاليا، مارس الماضي، عبر نجم المنتخب محمد شهاب، واتبعت أخيراً وفي أقل من شهر بالهيمنة على ألقاب البطولات العربية والخليجية، بحصد درع التفوق العام وكأس بطولة العرب في شرم الشيخ بمصر نوفمبر الماضي، واكتملت باستمرار الهيمنة على البطولات الخليجية وحصد اللقب الـ19 على التوالي في البطولة التي استضافتها سلطنة عمان مطلع الشهر الجاري.

وقال الخيلي لـ«الإمارات اليوم»، إن «الحفاظ على المكتسبات ومواصلة حصد الإنجازات بالصورة ذاتها التي نجح في تحقيقها منتخب البلياردو والسنوكر في عام 2019، هو الدافع الذي يحرك الاتحاد لتعويض نقص الدعم المالي المقدم من الهيئة، الذي يقتصر على 400 ألف درهم سنوياً، خصوصاً أن نشاط الاتحاد للعام الجاري وتغطية كل نفقاته سجل حجم إنفاق بلغ قرابة خمسة ملايين درهم».

وأوضح: «الدعم المقدم من الهيئة لا يتماشى مع حجم الإنجازات والمشاركات الخارجية المشرفة لنجوم منتخب السنوكر والبلياردو الساعين على الدوام لرفع علم الدولة في أكبر المحافل الخارجية، إلا أن الاستراتيجية الناجحة للاتحاد برئاسة الشيخ جمعة بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، والشراكات القوية التي نجحنا على مدار السنوات الطويلة في بنائها مع الشركات الوطنية والخاصة، والتي يعود الفضل فيها لدينامو الاتحاد وأمين سره العام، سلطان الجوكر، كانت وراء قدرة الاتحاد على تعويض هذا النقص في السيولة، وتوفير الدعم المالي لتغطية حجم النشاط السنوي بكل مناشطه، سواء تغطية البطولات المحلية أو ضمان استمرارية مشاركة المنتخبات في الاستحقاقات الخارجية سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي»، مضيفاً «على الهيئة اعتماد استراتيجيات مغايرة من حيث الدعم المالي، بحيث تكافئ الاتحادات التي تنجح في تحقيق أهدافها على صعيد حصد الإنجازات، إذ إن 400 ألف درهم التي تخصصها الهيئة كميزانية سنوية لاتحاد السنوكر والبلياردو لا تغطي حتى نفقات السفر والمشاركات الخارجية للاعبي المنتخب».

وتابع: «يدفع اتحاد اللعبة 600 ألف درهم إيجاراً سنوياً لمقر صالة الاتحاد التي ساهمت بشكل كبير في إقامة المسابقات واستضافة البطولات، بجانب منح لاعبي المنتخب الفرصة لتوفير إعداد ملائم لمشاركاتهم الخارجية، إلا أن قدرة الاتحاد على الدوام في إبرام شراكات استراتيجية أسهمت بتوفير الدعم المالي، لتوجه (فلاي دبي) أخيراً لرعاية المنتخب في مشاركته في غرب آسيا، التي تستضيفها البحرين من 19 حتى 27 الجاري، كانت وراء منحنا السيولة المالية المطلوبة لتغطية نشاط الاتحاد».

واستطرد: «هناك مشروعات استثمارية تؤمن ايضاً السيولة للاتحاد، إذ شهد مطلع العام الجاري البدء باستثمار أول العائدات المالية من المشروع التجاري التي تم بناؤه قبل سنوات بالتعاون مع مستثمرين على قطعة الأرض الممنوحة للاتحاد في عام 2007 من قبل سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية».

واختتم: «نتطلع لمسك ختام 2019 وإكمال مسيرة الإنجازات، بحصد لقب بطولة إقليمية ثالثة في غضون الشهر تقريباً بالفوز بلقب (غرب آسيا) المكمل للقبي العرب والخليج».