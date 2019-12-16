نادي دبي البحري يكرّم المشاركين في مونديال زوارق إكس كات

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم نادي دبي الدولي للرياضات البحرية الفائزين والمشاركين في جائزة دبي الكبرى للزوارق السريعة (إكس كات) الجولة الختامية من بطولة العالم 2019، التي استضافها النادي أخيراً على شواطئ جميرا.

وقال النادي في بيان له، إن سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، تلقى شكر وتقدير الاتحاد الدولي - يو أي إم - لرعاية سموه الحدث، الذي يعد مسك لختام موسم شمل ثلاث محطات عالمية الأولى في إيطاليا بمدينة ستريسا، والثانية في الصين في شنغهاي، والثالثة في دبي.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل ختام الموسم لبطولة العالم للزوارق السريعة - إكس كات - في قاعة (السردال) في فندق ويستن الميناء السياحي بدبي، وشهد تكريم الرعاة والشركاء الدائمين، ووسائل الإعلام والشركات الوطنية.

وحضر الاحتفال رئيس اتحاد الإمارات للرياضات البحرية حريز المر، والمدير التنفيذي لنادي دبي محمد حارب، والمدير العام لنادي أبوظبي سالم الرميثي، والمدير العام لنادي الفجيرة أحمد إبراهيم، مدير الحدث هزيم القمزي، والأمين العام للاتحاد الدولي توماس كورت.

ورفع محمد حارب الشكر إلى سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس النادي على رعايته وحضوره فعاليات البطولة، وتكريمه أبطال السباقات الثلاثة التي أقيمت على مدار يومين، مؤكداً أن اهتمام سموه يعكس مدى الدعم التي تحظى بها رياضتنا من قبل المسؤولين.

وهنأ حارب الفريق الأسترالي (ماريتيمو 12)، الذي حقق اللقب للمرة الأولى.

ومن جانبه، قال حريز المر إن جائزة دبي 2019 حققت النجاح المطلوب، من خلال المشاركة الكبيرة، والحضور الجماهيري المتميز، وأيضاً الروح التنافسية التي سادت أجواء الجولة، مبدياً سعادته بأن تكون الإمارات محط أنظار العالم، كوجهة رياضية بحرية أولى في العالم باحتضانها الجولات الختامية في البطولات الكبيرة، مثل (إكس كات)، وفورمولا1، وفورمولا2، وإف 4 إس، والدراجات المائية - إكوابايك.

وقامت اللجنة المنظمة بتكريم الفرق الفائزة بقلب الموسم، وتقليدها ميداليات الشرف الدولية، من قبل الاتحاد الدولي.

حريز المر: جائزة

دبي 2019 حققت

النجاح المطلوب