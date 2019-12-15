رجل أعمال إماراتي مستعد لتبني أية موهبة محلية أو عربية

المصدر: دبي - الامارات اليوم

أعلن رئيس ومؤسس مجموعة الحبتور رجل الأعمال خلف أحمد الحبتور عن استعداده لتبني ودعم اية موهبة محلية او عربية في لعبة التنس للوصول الى العالمية، وذلك على هامش ختام كأس بطولة الحبتور لتنس السيدات بنسختها الـ22.

وأكد الحبتور ان البطولة حققت أهدافها بنسبة 100 في المئة وانه سعيد للغاية ان يشهد هذا التطورالرائع والمذهل كما وكيفا، مؤكدا حرصه على دعم اللعبة التي يعشقها ويمارسها بشكل شبه يومي، الا انه ابدى اسفه وحزنه الشديدين لعدم تواجد لاعبين او لاعبات عرب او من المواطنين ليشاركوا وينافسوا في البطولة، ويكتسبوا الخبرة، معربا عن استعداده لرعاية وتبني ودعم اية موهبة محلية او عربية للوصول الى العالمية.

وأحرزت الرومانية آنا بوجدان لقب كأس بطولة الحبتور لتنس السيدات بنسختها الـ22 في فئة الفردي بعد تغلبها في النهائي على الأوكرانية الصاعدة داريا سبيجور (17 عاما) بنتيجة مجموعتين مقابل شيء بواقع 6-2 6-1 في مباراة استغرقت ساعة و25 دقيقة.

وتأثرت داريا سبيجور من حالة الارهاق والجهد الكبيرين اثر فوزها في نصف النهائي على المصنفة الاولى في البطولة الفرنسية كريستينا.

ونالت بوجدان كأس البطولة وجائزة مالية بقيمة 15 الف دولار اميركي مقابل 8000 الاف دولار للاعبة الاوكرانية.

وفي فئة الزوجي، فازت اللاعبتان التشيكية لوسي هرديشكا والسلوفانية اندريه كليباك على الاسبانيتين جارسيا بيريز وساره سوربيز بمجموعتين مقابل مجموعة بنتيجة 7-5 و3-6 و10-8. وحصدت الفائزتان مبلغ 5500 دولار مقابل 2700 دولار لمركز الوصيف.