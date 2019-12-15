«كواترو» يواصل صدارة «الدرجة الثانية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

واصل فريق كواترو صدارته لدوري الدرجة الثانية، بعد فوزه على فريق يونايتد بنتيجة 4- صفر، في المباراة التي جمعتهما، أمس، في ملاعب نادي عجمان، مقر إقامة مباريات فريق كواترو، ضمن مباريات الجولة الرابعة.

يذكر أن فريق كواترو افتقد جهود هدافه ماتياس، بعد إصابته في التدريب الأخير، وأيضاً الجناح الأيمن أبراهام الذي اشتكى من الألم في العضلة قبل انطلاق المباراة، وقام مدرب كواترو بإشراك البدلاء الذين قدموا مستوى طيباً في المباراة، ورفع فريق كواترو رصيده إلى 12 نقطة في صدارة جدول الترتيب بفارق الأهداف عن فريق الفلاح الذي واصل بدوره سلسلة انتصاراته، ونجح بالفوز على فريق سبورت سابورت بهدفين نظيفين. وفي بقية نتائج الجولة سجل فريق ريجينال فوزه الأول في المسابقة بعد تجاوز الهلال يونايتد بنتيجة 4-3، بينما عوض فريق سيتي خسارة الجولة الماضية بالفوز على كلية الدار 4-1.