«الأولمبية المصرية» تطلب المشاركة في النسخة السادسة من ماراثون زايد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

طلبت اللجنة الأولمبية المصرية، رسمياً، المشاركة في النسخة السادسة من ماراثون زايد بمصر، الذي سينطلق يوم 27 الجاري في مدينة السويس، حسب بيان صحافي.

من جانبه، أكد أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي، عارف العواني، أن الإمارات تواصل ريادتها في تبنّي المبادرات الخيرية، بعدما دأبت منذ تأسيسها على السير باتجاه الخير والنماء لكل الشعوب، وقال في تصريحات صحافية: «ماراثون زايد الخيري بات السفير الخيري الرياضي للإمارات، والنسخة السادسة بالقاهرة تأتي تجسيداً لنجاحات كبيرة على مدار خمسة أعوام»، مشيراً إلى أن رسالة الماراثون تكمن في استمراريته، ما يعزز قوافل الخير الإماراتية، منوهاً إلى أن هذا الحدث الذي يهدف إلى دعم معهد الأورام، يثبت أن الإمارات، قيادة وشعباً، تقف وراء كل فكرة ومبادرة تسهم في مناصرة الجهود الإنسانية، وإعلاء الشأن الخيري بين العالم.

وأضاف العواني: «نسخة مصر ستضاف إلى عطاء الماراثون ورسالته الجوهرية الداعمة للتفاعل الرياضي، بجانب حرصه على استثمار الرياضة للمنفعة الخيرية وترسيخ مبادئ الدعم والمساندة، عبر ماراثون يحمل اسم المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وهو ما يكفي لنجاح أي حدث يرتبط باسمه».

وأوضح: «النسخة السادسة في مصر، تأتي تأكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه الدولة تجاه المواقف الإنسانية، وبما يتماشى مع الرسالة والرؤية التي وضعها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، والساعية لجعل الرياضة منصة حيوية لنشر ثقافة وأعمال الخير والتواصل مع الشعوب، وتحقيق غايات السلام والتقارب».

وأضاف: «ماراثون زايد الخيري، سواء في أميركا أو مصر، نجح في أن يكون الوجه المشرق للرياضة الإماراتية في كل المجتمعات، وأن يسجل نجاحات غير مسبوقة برسالته الخيرية، وحمل على عاتقه نشر مكانة الإمارات ومبادراتها الإنسانية»، لافتاً إلى أن الماراثون أرسى قواعد الخير ونهج العطاء للإمارات في محطاته العالمية في الحركة الرياضية.

وأشار إلى أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في السباق وتحقيق هدفه الإنساني والخيري، دليل على قيمة هذا العمل الإنساني الكبير، والهدف الذي وضع من أجله، لمساعدة كل المحتاجين، والإسهام في تخفيف ألم ومعاناة الآخرين في مختلف دول العالم.

فرصة لأصحاب القصص الملهمة

وعد وزير الشباب والرياضة المصري، الدكتور أشرف صبحي، بمنح مزيد من الفرص لأصحاب القصص الملهمة، بالمشاركة في النسخة السادسة من ماراثون زايد بمدينة السويس المصرية، بما يسهم في تحقيق الهدف من الماراثون، المخصص لإعادة بناء وترميم المعهد القومى الأورام، وقال في بيان صحافي: «التوقعات الأولية للمشاركة والعائد، تشير إلي زيادة كبيرة، ما يؤكد أن الماراثون بصدد بدء مرحلة جديدة مع وصوله للنسخة السادسة»، معتبراً أن النتائج المتوقعة بمثابة مكافأة تميّز للجهود المبذولة على مدار النسخ الماضية.