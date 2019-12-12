النصر لا يخسر مع كرونسلاف

المصدر: معاذ كمبال - العين

قاد البرتغالي انتونيو توزي فريقه النصر للتعادل 2-2 أمام العين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس، في استاد هزاع بن زايد، ضمن الجولة الثامنة من دوري الخليج العربي، ليتجنب العميد الخسارة في المباراة الخامسة على التوالي تحت قيادة المدرب الكرواتي كرونسلاف «فاز في 4 مباريات وتعادل في واحدة» ليرفع رصيده إلى 14 نقطة، بينما وصل «الزعيم» إلى النقطة 15.

وأنهى أصحاب الأرض الشوط الأول متقدمين بهدفين وكانت كل المؤشرات تصبّ في صالح تحقيق العين فوزه الأول بعد جولتين لم يحقق فيها الفوز على الجزيرة وبني ياس على التوالي، لكن المهاجم البرتغالي توزي استطاع أن يسجل هدفين لصالح النصر على مدار الشوط الثاني، ليمنح فريقه نقطة ثمينة.

في المقابل، عزز مهاجم العين، التوغولي لابا كودجو، مكانته في صدارة هدافي الدوري بعد أن وصل للهدف التاسع، ويُعد الهدف الأول له من علامة الجزاء.

واستطاع العين أن يضغط على النصر منذ البداية، وتسبب حارس «العميد» أحمد شامبيه في ركلة جزاء خلال محاولته استخلاص الكرة من المهاجم بندر الأحبابي، سجل منها أصحاب الأرض هدف التقدم في الدقيقة 42 بواسطة المهاجم التوغولي لابا كودجو.

ورفع الهدف من الروح المعنوية لدى لاعبي فريق العين الذين واصلوا ضغطهم على الدفاع النصراوي من الجبهة اليمنى التي جاء منها الهدف الثاني، حينما راوغ المهاجم بندر الأحبابي المدافع محمود خميس ومرر كرة عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء وجدها البرازيلي كايو كانيدو الذي حولها برأسه في الشباك مسجلاً الهدف الثاني في الدقيقة 3+45، لينهي أصحاب الأرض الشوط متقدمين بهدفين نظيفين.

ومع انطلاقة الشوط الثاني أجرى مدرب فريق العين، الكرواتي إيفان ليكو، تبديلاً اضطرارياً بدخول جمال معروف مكان بندر الأحبابي، الذي تعرض لإصابة عضلية، وهو ما تسبب في التراجع الهجومي، ما ساعد النصر في السيطرة على مجريات اللقاء استثمرها بتقليص الفارق في الدقيقة 54 بواسطة البرتغالي انتونيو توزي بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء استقرت على يمين الحارس خالد عيسى.

وبدا مدرب فريق العين في الدقائق الأخيرة حائراً في ظل التراجع الواضح في أداء لاعبيه منذ مغادرة بندر الأحبابي بسبب الإصابة، لكن التبديلات التي أجراها بدخول فلاح وليد لم تساعد في استعادة الفريق لزمام الأمور، ومع مرور الوقت حصل الضيوف على ركلة جزاء بعد مخالفة ارتكبها المدافع محمد فايز وسجل منها البرتغالي انتونيو توزي هدف التعادل في الدقيقة 7+90.