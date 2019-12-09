رسمياً.. حل اتحاد الكرة و«عمومية طارئة» لتشكيل لجنة انتقالية

المصدر: منصور السندي ــ دبي

أكد الأمين العام لاتحاد كرة القدم، محمد بن هزام، أن الأمانة العامة لاتحاد الكرة تلقت رسمياً استقالة معظم أعضاء مجلس الإدارة، برئاسة المهندس مروان بن غليطة، واستناداً للمادة (151)، فقد تمت الدعوة لعقد اجتماع للجمعية العمومية غير العادية، عند السادسة من مساء السبت المقبل، في فندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي.

وقال بن هزام في تصريحات صحافية، أمس، إن «الأمانة العامة لاتحاد الكرة تلقت رسمياً، أمس، ست استقالات لاتحاد الكرة، من بينها استقالة رئيس الاتحاد، بجانب الاستقالة السابقة التي كان قد تقدم بها نائب رئيس اتحاد الكرة السابق سعيد الطنيجي، ليصبح عدد الاستقالات سبعاً، وهذا يعني معظم أعضاء مجلس الإدارة».

وأضاف أن «جدول أعمال الجمعية العمومية الطارئة ينحصر في النداء على الحضور من ممثلي الأندية للتأكد من اكتمال النصاب القانوني لعقد الجمعية العمومية، ثم عرض الإجراءات الخاصة بالاجتماع، الذي سيترأسه أكبر أعضاء الجمعية العمومية سناً، وذلك حسب النظام الأساسي لاتحاد الكرة، ليتم بعدها تشكيل لجنة انتقالية لاتحاد الكرة، التي ستتشكل من سبعة إلى 11 عضواً».

وتابع أن «الأمانة العامة خاطبت 31 نادياً تشكل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، وذلك لترشيح ممثليها لحضور الجمعية العمومية، وتشكيل لجنة انتقالية، وأتمنى أن نوفق في أداء هذا العمل لما فيه مصلحة الدولة والكرة الإماراتية».

وكان رئيس اتحاد الكرة، مروان بن غليطة، تقدم باستقالته أخيراً من اتحاد الكرة، في أعقاب انتقادات واسعة طالت الاتحاد، عقب النتائج المتواضعة للمنتخب الوطني، سواء خلال مشاركته الأخيرة في كأس الخليج الـ24 أو التصفيات المشتركة المؤهلة لكأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023.

الجنيبي مستمر برئاسة الرابطة حتى 2020

أكد مصدر لـ«الإمارات اليوم» أن رابطة المحترفين الإماراتية لكرة القدم ستستمر بوضعها الحالي، برئاسة عبدالله الجنيبي، إلى حين انتهاء فترتها القانونية في 2020 وفقاً للدورة الانتخابية الخاصة باتحاد كرة القدم، إذ تتمتع الرابطة باستقلالية تامة عن اتحاد الكرة في إدارة شؤونها، وفقاً لنظامها الأساسي الجديد الذي اعتمدته الجمعية العمومية أخيراً.

الإجراءات القانونية بحسب المادة «151»

1- تقوم الأمانة العامة للاتحاد بالدعوة إلى اجتماع الجمعية العمومية غير العادية لتشكيل اللجنة الانتقالية خلال سبعة أيام من تاريخ آخر استقالة مقدمة.

2- يترأس اجتماع الجمعية العمومية غير العادية أكبر الأعضاء الممثلين سناً، وتقتصر مهمته على إدارة الاجتماع، ولا يحق له التصويت إلا عند تساوي الأصوات، حينها يكون صوته مرجحاً.

3- تقوم الجمعية العمومية بتكليف ممثلين من الأعضاء، على ألا يزيد على 11 عضواً ولا يقل عن سبعة أعضاء لتولي عضوية اللجنة الانتقالية لتسيير أعمال الاتحاد، وتختار اللجنة الانتقالية رئيساً لها من بين أعضائها.

4- تمارس اللجنة الانتقالية مهام عملها خلال المدة المحددة في هذا النظام.

5- تقوم اللجنة الانتقالية بتسيير أعمال الاتحاد وفقاً لهذا النظام بما يكفل تحقيق المصلحة العامة.