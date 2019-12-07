ميرزا «بطل العرب» في الدراجات

المصدر: الإسكندرية - الإمارات اليوم

فاز قائد منتخب الدراجات يوسف ميرزا، أمس، بذهبية سباق الفردي العام للكبار، لمسافة 165 كم، في ختام البطولة العربية لدراجات الطريق التي أقيمت في الإسكندرية.

وجاء فوز نجم الإمارات بعد منافسة قوية في المرحلة الأخيرة من السباق، مع الدراج الليبي علاء القزيزي، الذي حل وصيفاً، ونال الميدالية الفضية، والجزائري حمزة ياسين الذي حصل على الميدالية البرونزية.

وأكد المنتخب الوطني، الذي يضم النجوم يوسف ميرزا ومحمد المنصوري وجابر المنصوري وسيف معيوف ووليد النقبي وخالد معيوف وأحمد المنصوري، إمكاناته الفنية، وحصل على الميدالية الذهبية للترتيب الفرقي للسباق.

وبهذه النتائج، ارتفع رصيد منتخب الدراجات إلى ثماني ميداليات ملونة (خمس ذهبيات وفضيتين وبرونزية واحدة)، محتلاً بذلك المركز الثاني في الترتيب العام للبطولة الذي تصدره المنتخب الجزائري برصيد 16 ميدالية (سبع ذهبيات)، فيما احتل المنتخب المصري المركز الثالث برصيد 10 ميداليات، منها ثلاث ذهبيات.

من جهة أخرى، ظهر منتخب الناشئين بمستوى متميز، وكان مفاجأة البطولة، بعد فوزه بميداليتين ذهبيتين وواحدة فضية عن طريق نجمه الواعد محمد المطيوعي، الذي أهدى الإمارات ذهبية الفردي العام، وفضية الفردي ضد الساعة، وفوزه مع نجوم المستقبل عبدالله جاسم سيف وسعيد خادم المهيري وزايد سلطان بذهبية الفرق لسباق الفردي العام.

ونجحت لاعبة منتخب الإناث الموهوبة صفية مختار الصايغ في إثبات وجودها ومكانتها بين لاعبات أكثر منها خبرة في المنتخبات الأخرى، والتفوق بصورة لافتة في سباقات البطولة، وتحقيق الفوز بذهبية وفضية في سباق الفردي العام للإناث، وظهورها بمستوى متطور يشير إلى أنها تسير بخطوات سريعة وواثقة، لتكون من أفضل اللاعبات على المستويين العربي والقاري.

الزرعوني: الإنجاز نتاج جهود الأبطال والأجهزة الفنية

أشاد رئيس بعثة دراجات الإمارات في البطولة عبدالكريم الزرعوني، بالإنجاز والنتائج التي حققها أبناء الإمارات في البطولة، وظهورهم بمستوى متطور، أكد استعدادهم الجيد وحرصهم على تحقيق النتائج التي تؤكد على مكانة دراجات الإمارات بين المنتخبات المتميزة.

وقال في تصريحات صحافية: «إن ما تحقق من نتائج هو نتاج الجهود التي بذلت من اللاعبين واللاعبات، والتوجيهات الفنية من الجهاز الفني، الذي يضم بدر ميرزا ومهدي عزيز وشريف عبدالله ورنا حيلاني، والمتابعة الإدارية والتقنية من معاذ المنصوري وحسين مال الله وأحمد معيوف ومايكل ريس وجون بول، تحت إشراف لجنة المنتخبات، ورعاية ودعم مجلس إدارة الاتحاد، لقد عمل الجميع بروح الفريق الواحد، لتكون المحصلة رائعة ومشرّفة، ولا يسعني إلا أن أتقدم بالشكر الجزيل للجميع».

8

ميداليات ملوّنة

حصدها منتخب

الدراجات في بطولة

العرب (5 ذهبيات

وفضيتان وبرونزية

واحدة).