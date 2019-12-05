بطولة الإمارات الدولية للبولو تنطلق السبت المقبل

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

يشهد نادي غنتوت لسباق الخيل والبولو، صباح بعد غد، انطلاق بطولة الإمارات الدولية للبولو، التي ينظمها النادي سنوياً، وتستمر منافساتها حتى 20 الجاري. وجاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده النادي، أمس، بحضور سعيد المنصوري نائب رئيس مجلس إدارة النادي، وزايد الزعابي المدير التنفيذي، وعبدلله بن دسمال كابتن فريق نادي غنتوت، ونيل ماكلين ممثل جمعية الإمارات للبولو.

وتشارك في البطولة خمسة فرق، هي غنتوت بقيادة عبدالله بن دسمال، وفريق أبوظبي بقيادة فارس اليبهوني، وفريق الحبتور بقيادة الشيخة علياء آل مكتوم، وفريق مهرة بقيادة طارق الحبتور، وديزيرت بالم بقيادة راشد البواردي. وتفتتح البطولة بلقاء فريق غنتوت مع ديزيرت بالم، وتصل جوائزها إلى 100 ألف دولار.