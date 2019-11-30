فرسان الإمارات يتألقون في كأس الاتحاد الدولية لقفز الحواجز بالعين

المصدر: العين - الإمارات اليوم

فرض فرسان الإمارات سيطرتهم على منافسات قفز الحواجز، خلال مشاركتهم في بطولة كأس الاتحاد الدولية من فئة النجمتين، والتي ينظمها نادي العين للفروسية والرماية والغولف، بالتزامن مع أفراح الإمارات بيومها الوطني الـ(48).

وانتزع نجوم الإمارات المركز الأول في أول شوطين بالبطولة، أولهما بمواصفات الجولة الواحدة على حواجز بلغ ارتفاعها (120) سم، وبمشاركة 56 فارساً وفارسة، يمثلون 11 دولة. وجاء الفوز عن طريق خالد الظاهري بالجواد «نيما» من نادي العين للفروسية والرماية والغولف. وعاد فرسان الإمارات للسيطرة على بقية المراكز المتقدمة من المركز الثالث، وناله شاهين العواني على الفرس «أجيال»، وحتى المركز السابع.

وارتقى كذلك الفارس سالم السويدي بالجواد «دايموند وي» إلى صدارة الشوط الثاني، كما سجل سالم أحمد في المرحلة الثانية أفضل زمن دون خطأ بـ(39.60) ثانية.

في المقابل، أحرز الشاب عمر المرزوقي المركز الثاني بالفرس «كونكورديا»، في زمن قدره (41.23) ثانية، ونال اليوناني ديمتري ناتسيس المركز الثالث.

وفي ختام منافسات اليوم الأول للبطولة، أقيم الشوط التأهيلي لمنافسة الجائزة الكبرى، وشارك فيه 40 فارساً وفارسة، أكمل منهم (10) فرسان المرحلة الثانية دون خطأ، في مقدمتهم ثلاث فارسات، هن: الدنماركية تينا لوند، والإماراتية نادية تريم، مع «أسكاريا»، والنرويجية أنيتا ساندي.

وفي بطولة النجمة الواحدة لخيول القفز الصغيرة، حقق المركز الأول اليوناني ديمتري ناتسيس، وذهبت جائزة المركز الثاني لمحمد الرميثي على الجواد «إريوسو دبليو»، وثالثاً السوري فراس حمامة.