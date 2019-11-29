الأبيض يتطلع إلى المربع الذهبي «الخليجي» من بوابة العراق

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يدخل المنتخب الوطني لكرة القدم الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس الخليج العربي اليوم بمعنويات عالية وثقة كبيرة، سعياً للحفاظ على صدارة المجموعة الأولى أمام المنتخب العراقي، في اللقاء الذي يقام الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت الإمارات، على استاد خليفة الدولي في قطر.

وكان المنتخب قد دشن البطولة بفوز كبير في الجولة الأولى على اليمن 3-صفر، بينما فاز العراق على قطر 2-1، وتصدر «الأبيض» بفارق الأهداف أمام العراق، ولكل منهما ثلاث نقاط، وفي لقاء آخر يلتقي اليمن مع قطر اليوم الساعة 21:00 مساء.

ويتطلع الأبيض اليوم إلى المربع الذهبي لـ«خليجي 24» من خلال حسم مواجهة العراق، ما يجعل المباراة ذات أهمية كبيرة للمنتخب.

ويستمر رهان الأبيض في الهجوم على نجم وهداف المنتخب، علي مبخوت صاحب «الهاتريك» في شباك اليمن. وعكف الجهاز الفني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك على تحضير المنتخب لهذه المباراة، حيث أجرى تدريبين، ركز خلالهما على معالجة بعض السلبيات التي ظهرت في لقاء اليمن.

كما عمل وجهازه المعاون على دراسة المنتخب العراقي، لمعرفة مواطن الضعف والقوة في المنافس، من خلال مشاهدة تسجيلات حديثة للمنافس، من بينها مباراة الافتتاح أمام قطر.

وحرص مارفيك على مواصلة نهجه في عقد الاجتماعات الفردية والجماعية مع اللاعبين، لشرح التفاصيل الفنية، وتوزيع المهام والتكليفات على كل لاعب، مشدداً على ضرورة التركيز والبعد عن ارتكاب الأخطاء المؤثرة، خصوصاً أن العراق يتميز بخط هجومي قوي.

وقال مدير المنتخب، إسماعيل راشد، في تصريح صحافي، إن كل اللاعبين على قدر التحدي الخليجي اليوم، وتابع: «الفوز على العراق سيمهد الطريق للأبيض للتأهل إلى مرحلة نصف النهائي، ويعزز فرصه في مواصلة المشوار سعياً لتحقيق اللقب الثالث في تاريخه في هذه البطولة». وطالب اللاعبين بالتركيز أكثر، مشدداً على ضرورة الالتزام التام بتوجيهات الجهاز الفني، والأداء بقوة، مؤكداً جاهزية جميع العناصر، باستثناء حمدان الكمالي الذي سيغيب عن البطولة بسبب الإصابة من دون الكشف عن تفاصيلها، متمنياً له الشفاء العاجل ليعود إلى مواصلة عطائه مع بقية اللاعبين. في المقابل، أبدى الكمالي حزنه لغيابه عن المنتخب في البطولة الخليجية، لكنه أكد تفاؤله بقدرة زملائه على الذهاب بعيداً في المسابقة. وقال في تصريح صحافي: «كنت أتمنى مواصلة العطاء مع المنتخب، والإسهام بجهدي في تأهل الأبيض إلى نصف النهائي، لكن الإصابة التي تعرضت لها حرمتني من أداء واجبي داخل الملعب»، مضيفاً أنه سيكون داعماً ومشجعاً لزملائه حتى يتحقق الهدف المنشود. وأوصى الكمالي لاعبي الأبيض بضرورة التركيز والقتال بقوة طوال زمن مباراة العراق اليوم، واصفاً لقاء «أسود الرافدين» بالمهمة الصعبة، خصوصاً أن المنافس ظهر بصورة جيدة في الافتتاح، وتمكن من الفوز على قطر، وقدم نفسه كأقوى المنافسين على اللقب.

مارفيك: سنلعب كرة هجومية.. وأعرف العراق جيداً

قال مدرب المنتخب الوطني، الهولندي بيرت فان مارفيك، إن لقاء اليوم بالغ الأهمية، كونه سيفتح الطريق أمام أحد المنتخبين للمرور إلى نصف النهائي. وقال في المؤتمر الصحافي أمس: «أعرف العراق جيداً بحكم مواجهتي له سابقاً حين كنت مدرباً للمنتخب السعودي». وشدد على أنه سيلعب بطريقة تؤمن الفوز، وقال: «سنلعب كرة هجومية، ولن نركن للدفاع». وأضاف: «المنتخب الحالي يملك مستقبلاً جيداً، ومن المهم بالنسبة لي أن يكون لدينا أسلوب لعب خاص بنا».

وأوضح أن الأبيض لم يكن أمامه وقت كاف ليستعد بشكل خاص لهذه المباراة، بسبب ضيق الوقت بين المباراة الأولى والثانية، مضيفاً أن كل المنتخبات تتعامل مع هذا الوضع، استناداً على جدول البطولة الضاغط. وذكر أن الجهاز الفني ركز على الجانب التكتيكي في التحضير للقاء. وقال أيضاً: «بدأنا في الأشهر الماضية ببناء فريق جديد، وهناك عدد من اللاعبين الشباب الموهوبين، ومن المهم العمل على منحهم الفرصة للمشاركة، لإكسابهم الخبرة المطلوبة».

ترتيب المجموعة الأولى

1- الإمارات 3 نقاط (فارق +3).

2- العراق 3 نقاط (فارق +1).

3- قطر 0 (-1).

4- اليمن 0 (-3).