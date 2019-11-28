حسن زهران: لاعبو عجمان افتقدوا ثقافة الفوز

المصدر: سيد مصطفى - دبي

عزا مدافع عجمان، حسن زهران، تراجع نتائج البرتقالي الأخيرة، سواء في الدوري أو كأس الخليج العربي، إلى غياب ثقافة الفوز لدى عجمان، على حد تعبيره.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «افتقدنا كلاعبين ثقافة الفوز على العكس من بداية الموسم، وثقافة الفوز التي أقصدها أنه في بعض المباريات كانت النتيجة في متناول أقدامنا، فعلى سبيل المثال فقدنا نقطتين في مباراة خورفكان الأخيرة في الدوري، بهذه الجزئية التي أتكلم عنها، إذ تقدمنا في الدقيقة 90 واستقبلنا بعدها هدف التعادل، وضاعت علينا نقطتان».

وأضاف: «في مباريات مثل هذه لو كانت لدينا ثقافة الفوز لما تمكن المنافس من تحقيق التعادل، كان بالإمكان أن نقوم بأشياء أفضل في ما تبقى من دقائق كأن نحتفظ بالكرة، ونستغل تأثر لاعبي خورفكان باستقبالهم هدفاً في وقت متأخر للحصول على ضربات ثابتة، ولكن كل هذه الأشياء لم نقم بها، وسمحنا للمنافس بأن يضغط علينا ويحصل على ضربة جزاء، هذا الأمر نفسه تكرر في مباراة الوحدة، إذ كنا متقدمين بهدفين ولم نحافظ عليهما لنخسر في الأخير بالأربعة».

وتابع: «أعتقد أن كل اللاعبين والجهاز الفني والإداري في النادي يشاركوني الرأي بأن حصولنا على ثماني نقاط فقط من أصل سبع جولات ليس مُرضياً، فقد كان بالإمكان أن نزيد رصيدنا من النقاط لخمس أو ست نقاط إضافية».

وأوضح: «من الأشياء التي صعّبت الأمور على عجمان، قبل توقف الدوري، إصابة المالي حامد دومبيا، فغياب هذا اللاعب أثر كثيراً في منهجية لعب البرتقالي، التي ظهرت ثمارها الإيجابية في أول ثلاث مباريات تحديداً، ومن بعد تلك الإصابة وضح افتقادنا لعنصر مهم كان محوراً رئيساً في طريقة أداء المدرب المصري، أيمن الرمادي، ومع الأسف ضغط المباريات وعدم وجود وقت كافٍ لم يساعدا الطاقم الفني على تعديل طريقة اللعب وفق التغيرات التي حدثت».

وعن ظهوره للعب إلى جانب زميله السابق في الوصل وحيد إسماعيل، قال زهران: «عدت للعب إلى جانبه بعد ثلاثة مواسم منذ أن افترقنا عن بعضنا، حتى تم التعاقد معه من قبل إدارة نادي عجمان، مطلع هذا الموسم، وحقيقة ومن دون أي مجاملة أرى أن وحيد إسماعيل يعد مكسباً كبيراً للنادي ولي شخصياً، فأنا مازلت أتعلم منه، ووجوده فائدة كبيرة لخط الدفاع».