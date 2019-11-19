رابطة المحترفين تشارك في منتدى الدوريات العالمية

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شاركت رابطة المحترفين في الاجتماع السنوي لمنتدى الدوريات العالمية لكرة القدم، الذي استضافته العصبة الوطنية المغربية لكرة القدم الاحترافية في مدينة مراكش الجمعة الماضي، بمشاركة 34 رابطة دوري محترفة، وتعتبر هذه المشاركة هي الأولى للرابطة، ومثل الرابطة في الاجتماع مدير قطاع الخدمات المساندة، مصعب المرزوقي.

كما رحبت الروابط الأعضاء بالاتفاقية التي وقعها المنتدى مع الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، لتطوير أنظمة الحوكمة في كرة القدم المحترفة عالمياً. وشدد الاجتماع على أهمية تقنين دور وكلاء اللاعبين، ودعمهم للإصلاحات التي أعلنها «فيفا»، أخيراً، وتشمل إصدار رخص لوكلاء اللاعبين، ووضع سقف للمبالغ التي يتقاضاها الوكلاء من انتقالات اللاعبين. وناقش الاجتماع الشكل الجديد لبطولة كأس العالم للأندية، التي ستقام في الصين عام 2021، حيث اتفقوا على تقديم مقترح للفيفا بخصوص توزيع المقاعد بصورة تضع في الاعتبار الحفاظ على توازن المنافسة، وتؤكد مبدأ التضامن بين روابط الدوريات.

واختتم الاجتماع بتأكيد رفض ظاهرة العنصرية في كرة القدم، وتقديم مقترحات للمنتدى لمحاربة هذه الظاهرة السلبية.