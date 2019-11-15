1000 مشارك في مونديال دبي لرفعات القوة

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستضيف مجمع حمدان الرياضي في دبي، اعتباراً من يوم الإثنين المقبل، حتى 23 الجاري، بطولة العالم لرفعات القوة، التي تعتبر الأكبر من نوعها في العالم بمشاركة 1000 مشارك، بينهم 250 لاعباً من 60 دولة، كما يدعم الحدث أصحاب الهمم من خلال مشاركة 20 لاعباً، 10 منهم يمثلون الإمارات.

وتقام بعد غد على هامش البطولة اجتماعات الكونغرس العالمي لاتحاد رفع الأثقال.

جاء ذلك من خلال المؤتمر الصحافي للجنة المنظمة للبطولة، الذي أقيم بمقر مجلس دبي الرياضي، أمس.

وينظم الحدث اتحاد الإمارات لرفع الأثقال واللياقة البدنية، بالتعاون مع مجلس دبي.

وحضر المؤتمر مدير إدارة الفعاليات في المجلس، خالد العور، وأمين سر اتحاد رفع الأثقال، مدير البطولة محمد المري، والمدير العام للاتحاد الدولي لرفع الأثقال إيمانويل شيبر، ومدير التنظيم نصيف الشدراوي. وقال العور: «سيسهم تنظيم هذا الحدث في تعزيز التنوع الذي يحرص عليه مجلس دبي الرياضي من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من مختلف الجنسيات لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، ويدعم مجلس دبي كل الجهود لنشر هذه الرياضة، وتوفير سبل النجاح لبطولاتها، بالتعاون مع اتحاد الإمارات لرفع الأثقال واللياقة البدنية، كما أن المجلس سيعمل على مدار العام لتنظيم ودعم الفعاليات التي تسهم في نشر الوعي بأهمية ممارسة الرياضة والنشاط البدني بين أوساط المجتمع، وترسخ مفهوم الرياضة كأسلوب حياة، وتعزز مكانة دبي كوجهة رياضية عالمية مفضلة».

من جانبه، قال محمد المري: هذه ثاني بطولة للعالم يشرف على تنظيمها اتحاد الإمارات خلال أسبوعين فقط، وكلنا فخر بأن يكون لاتحادنا هذا الدور المهم والمؤثر في دعم الرياضة على المستوى المحلي في الإمارات، وعلى المستوى الدولي، وسعداء لأننا نجحنا قبل أيام قليلة في تنظيم بطولة العالم لبناء الأجسام التي أقيمت في الفجيرة، ونتطلع إلى تعزيزه بنجاح جديد في بطولة العالم لرفعات القوة». وكشف المري عن أن خمسة لاعبين سيمثلون منتخب الإمارات في البطولة، لكنه قال إن بطل العالم الإماراتي فيصل الزعابي لن يشارك في المنافسات لظروف فنية تعرض لها أثناء الاستعدادات.

من جانبه، توقع إيمانويل شابيا تحطيم أرقام قياسية جديدة في البطولة، وقال: أرقام قياسية كبيرة يمكنها أن تتحقق، وأوزان عالية سترفع قد تصل إلى أكثر من نصف طن. وبخصوص آلية المشاركة، أوضح أن الاتحاد الدولي سمح بالمشاركة لأبطال العالم، كل في فئته، إضافة إلى أبطال كل دولة، ولن تكون متاحة لأي لاعب، بل الأفضل والأبرز في العالم، وأوضح أنه سيكون هنالك مؤتمر متحدون من خلال الرياضة». يذكر أن منافسات البطولة ستبث عبر قناة دبي الرياضية وعدد من القنوات الدولية المتخصصة في هذا النوع من الرياضة.

5

لاعبين يمثلون منتخب

الإمارات في بطولة

العالم، إلى جانب

10 لاعبين من أصحاب

الهمم.