وفاة الصحافي الرياضي السوداني أحمد محمد الحسن

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

نعت جمعية الصحافيين الرياضيين السودانية رئيسها السابق، الصحافي الرياضي أحمد محمد الحسن حاج علي، الذي فارق الحياة، أمس، عن عمر يناهز 76 عاماً، بعد مسيرة حافلة بالعطاء في مجال الصحافة الرياضية امتدت لأكثر من نصف قرن من الزمان، تولى خلالها رئاسة تحرير عدد من الصحف الرياضية، من بينها صحيفة المريخ الناطقة بلسان نادي المريخ السوداني، كما عمل رئيساً للقسم الرياضي بصحيفة السودان الحديث سابقاً.

ويعد الراحل أحد رموز ومؤسسي الصحافة الرياضية في السودان، ومنحته رئاسة الجمهورية في السودان، في عام 2010، وسام العلم والآداب والفنون الذهبي، تقديراً لإسهاماته المتعددة في المجتمع، ودوره الكبير في مجال الصحافة الرياضية.

وعمل الفقيد أيضاً عضواً بمجلس نادي المريخ.