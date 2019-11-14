مارفيك: فيتنام أقوى منتخبات المجموعة

المصدر: هانوي - الإمارات اليوم

شدد مدرب المنتخب الوطني لكرة القدم، الهولندي فان مارفيك، على ضرورة تقديم أداء مميز، وتحقيق نتيجة إيجابية في المباراة المقررة اليوم، أمام المنتخب الفيتنامي في هانوي، مشيراً إلى أن «المواجهة لن تكون سهلة».

وقال في مؤتمر صحافي، أمس: «أعرف المنتخب الفيتنامي جيداً، إنه منتخب متطور، ويعتبر من أقوى منتخبات المجموعة، ولديه لاعبون جيدون، وطريقة لعبهم مميزة، نحن نحترم المنافس، لكن نعمل دائماً على التفوق عليه، وخلال المعسكر الإعدادي في تايلاند شاهدنا عدداً من المباريات الأخيرة للمنتخب الفيتنامي، وشرحت للاعبين طريقة لعب منافسهم، وقمنا بتحليل الأداء بصورة جيدة، ومن ثم وضعنا خطتنا للمباراة».

وعن طريقة اللعب التي سينتهجها في مباراة اليوم، وهل سيكون هناك تغيير في خطة اللعب، باعتبار أنه يلعب خارج أرضه؟ قال: «لا أعتقد أن هناك تغييراً سيطرأ على طريقة لعبنا، نحن نؤدي بشكل جيد في المباريات الماضية، وحققنا نتائج جيدة، لدينا أسلوب لعبنا وطريقتنا التي نريد أن نثبت عليهما، أحياناً الخصم يجبرك على طريقة لعب معينة، لكن التكتيك الذي ننتهجه جيد، ويناسب جميع المباريات».

وأضاف: «المنتخب الفيتنامي ينتهج أكثر من أسلوب في اللعب، لديهم طرق عدة، درسنا جميع هذه الأساليب، ونعرفها جيداً، وسنحاول التفوق عليه بطريقتنا التي نلعب بها دائماً، نعلم مدى قوة المنافس وإمكاناته، لكن فريقنا سيكون على قدر التحدي».

جابر: الطقس ليس عائقاً

أكد لاعب المنتخب الوطني، يوسف جابر، أن الطقس في هانوي لن يكون عائقاً، وقال في تصريحات صحافية: «نحن لاعبون محترفون، علينا التأقلم مع كل الأجواء، ولا أعتقد أن الطقس يشكل عائقاً، مهما كانت الظروف، لقد لعبنا في أجواء مشابهة بمسابقات عدة في معظم الدول الآسيوية، الأمر لن يكون جديداً علينا، ونحن جاهزون لكل الظروف، علينا فقط التركيز في المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية».

مدرب فيتنام: مباراة مهمة

اعتبر الكوري الجنوبي، سيو، مدرب منتخب فيتنام، أن مواجهة، اليوم، أمام منتخب الإمارات تعتبر مهمة ومصيرية للمنتخبين، على اعتبار أن منتخب فيتنام يلعب وسط أرضه وجماهيره.

وقال في مؤتمر صحافي: «ستكون مباراة صعبة بلاشك، المنتخب الإماراتي خسر آخر مباراة، ولا يريد أن يخسر مجدداً، لذلك سيعمل بكل جهده لتحقيق الفوز اليوم، ومن جانبنا يجب أن نحذر جيداً من خطورة لاعبيه، فلديه عناصر مميزة، ويملكون إمكانات جيدة، يعرفون بعضهم بعضاً، فقد لعبوا لفترات طويلة معاً، ما يجعل التفاهم بينهم موجوداً، شاهدنا ذلك في مباريات سابقة عدة».

وعن معرفته بالمنافس وطريقة لعبه وكيف سيحد من خطورته خلال المباراة، قال: «مارفيك يركز على الدفاع المنظم، وعدم ترك المساحات للمنافس، علينا إيجاد الحلول في تلك الحالة، كما أن المنتخب الإماراتي يعتمد أحياناً على الهجمات المرتدة، وهم لا يندفعون في بداية المباراة، لكن غالباًيحدث ذلك في نهاية الحصة الأولى، على العموم علينا التحسب لذلك ولكل الاحتمالات».

وليد عباس: مباراة بـ 6 نقاط

قال مدافع شباب الأهلي والمنتخب الوطني، وليد عباس، إن «الأبيض سيخوض واحدة من أهم المباريات»، معتبراً «المواجهة مصيرية، ويجب أن يحقق فيها المنتخب الفوز حتى يتقدم أكثر في ترتيب المجموعة السابعة، ويواصل مشواره في التصفيات بنجاح، ويحقق الهدف الأهم الذي ينتظره الجميع».

وأضاف أن الأبيض أكمل تحضيراته للمباراة، مشيراً إلى أن الإعداد سار بصورة جيدة، وسط اهتمام كبير من الجهازين الفني والإداري.

برغش: نحتاج للفوز

شدد مدافع نادي الوحدة والمنتخب الوطني الأول، محمد برغش، على ضرورة تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة فيتنام، مشيراً إلى أن العودة لسكة الانتصارات، والحصول على ثلاث نقاط، سيمكنان الأبيض من استعادة زمام المبادرة في المجموعة السابعة.

وقال في تصريحات صحافية: «الأبيض يملك مجموعة كبيرة من اللاعبين الجيدين، وتضم تشكيلته خليطاً من المواهب الشابة، واللاعبين أصحاب الخبرة»، مشيراً إلى توافر عنصر الانسجام بين العناصر القديمة والجديدة.