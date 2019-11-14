6 أبطال عرب يتحدثون في مؤتمر الإبداع الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلنت الأمانة العامة لجائزة محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي، إحدى «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية» عن تخصيص جلسة ضمن جلسات المؤتمر الذي سيعقد 18 الجاري في فندق هيلتون الحبتور، تحت شعار «التسامح والسلام في الرياضة»، يتحدث فيها ستة من الأبطال الشباب المبدعين ممن أحرزوا ميداليات في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 وأولمبياد الشباب 2018 في الأرجنتين، ضمن جهود الجائزة في دعم الرياضيين العرب الشباب وتحفيزهم لتحقيق المزيد من الإنجازات والألقاب الأولمبية والعالمية وفي مقدمتها أولمبياد طوكيو 2020.

وتضم قائمة المتحدثين كلاً من: بطل التايكواندو الأولمبي أحمد أبوغوش من الأردن الحائز الميدالية الذهبية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، وبطلة المبارزة الأولمبية إيناس بوبكري من تونس الحائزة الميدالية البرونزية في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، ومحمد العسيري من السعودية الحائز الميدالية الذهبية في الكاراتيه بأولمبياد الشباب في الأرجنتين 2018، وأحمد الجندي من مصر بطل الخماسي الحديث الحائز الميدالية الذهبية في أولمبياد الشباب 2018، وفاطمة الزهراء من المغرب الفائزة بذهبية التايكواندو في أولمبياد الشباب 2018، وبطل الفروسية عمر المرزوقي من الإمارات الحائز الميدالية الفضية في الأولمبياد ذاته.

وقال بيان صحافي صادر عن الجائزة: «تأتي دعوة الجائزة للأبطال الرياضيين الشباب للمشاركة في المؤتمر استمراراً لجهود الجائزة في تحفيز الرياضيين المبدعين العرب وزيادة حصيلة العرب من الميداليات الأولمبية والعالمية، كما أن استعراض مسيرة هؤلاء الأبطال الشباب والتحدث عن طموحاتهم للدورة الأولمبية والبطولات الدولية الكبرى المقبلة يمثل رسالة لجميع الرياضيين الناشئين والشباب بأهمية التدريب لتطوير الموهبة والقدرة على التنافس والفوز في المحافل الرياضية الدولية، وكذلك أهمية الدور الذي يلعبه البطل الرياضي في مجتمعه وتمثيله المشّرف لوطنه، كما أن وجود هؤلاء الرياضيين الشباب الأبطال في مؤتمر واحد مع أساطير أولمبية وشخصيات عالمية في مقدمتها كارل لويس وكيرستي كوفنتري ومحمد رشوان، إلى جانب وزيرة الشباب والرياضة بجمهورية تونس وممثلة الأمم المتحدة، يؤكد المكانة الطبيعية للبطل ويؤهله للوجود في محفل رياضي واحد مع هذه الشخصيات الدولية المؤثرة في الرياضة».

وأضاف البيان: «وجهت الأمانة العامة للجائزة الدعوات لقيادات الاتحادات والمؤسسات الرياضية والعاملين في القطاع الرياضي والجامعات لحضور المؤتمر والاستفادة مما سيطرح فيه من جميع المتحدثين وفي مختلف الموضوعات التي ترتبط بشعار المؤتمر وتحقق أهدافه، كما ستكون الفرصة متوافرة لرياضيينا لمشاهدة الأبطال والتعرف عليهم عن كثب بما يسهم في تحفيزهم على التألق والإبداع في مسيرتهم الرياضية، كما ستكون الفرصة سانحة للجمهور الرياضي في الدولة وللرياضيين في الدول العربية للاستفادة من جلسات المؤتمر وما سيطرح خلالها، حيث سيتم بث المؤتمر على الهواء مباشرة عبر قناتي دبي الرياضية وأبوظبي الرياضية، وكذلك عبر حسابات التواصل الاجتماعي والموقع الرسمي للجائزة».

• استعراض مسيرة الأبطال الشباب يمثل رسالة بأهمية التدريب لتطوير الموهبة.