المصدر: الامارات اليوم

جائزة

يعتزم لاعبو أحد أندية دوري الخليج العربي، تخصيص جائزة قيمة لأفضل مشجع يسهم في دعم الفريق بالمدرجات، وذلك انطلاقاً من حرصهم على أهمية الحضور الجماهيري خلف الفريق في الفترة المقبلة من المنافسات.

تقرير

علمت «الإمارات اليوم» أن اتحاد لعبة جماعية ينتظر تقريراً من لجنة مهمة في الاتحاد، بشأن إمكانية إنهاء خدمات مسؤول في اللجنة المعنية في أعقاب الانتقادات الأخيرة، التي طالت أداء هذا الموظف حتى من داخل اللجنة نفسها.

ليوناردو

توجه البرازيلي ليوناردو دي سوزا إلى الظفرة في سيارة واحدة مع كل من سالمين خميس وسعيد أحمد لمشاهدة مباراة شباب الأهلي والظفرة في دوري الخليج العربي، إذ غاب دي سوزا عن المباراة بسبب الإيقاف.