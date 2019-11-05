عاشور: حراس مرمى الأبيض جاهزون لتصفيات آسيا للشباب

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

يستعد منتخب الشباب لمواجهة نيبال غداً، في مستهل مشواره بالتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس آسيا تحت 19 عاماً، التي تقام بالفترة من 6 إلى 10 الجاري في طهران، حيث يلعب الأبيض في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات إيران وقرغيزستان ونيبال.

ويواصل المنتخب أداء تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية، المخصصة لتدريبات المنتخبات في طهران بقيادة المدرب فيردو ميلين، وجهازه المساعد بمشاركة 23 لاعباً. من جانبه، أكد مدرب حراس مرمى المنتخب، علي عاشور، جاهزية الحراس للذود عن عرين الأبيض في مباريات التصفيات، مشيراً إلى أن الأبيض الشاب يمتلك عناصر شابة مميزة من حراس المرمى وبانتظارهم مستقبل مشرق، مؤكداً أن الجهاز الفني حرص على الارتقاء بمستوى الحراس الثلاثة خلال فترة الإعداد وتجهيزهم للتصفيات خلال المعسكرات والتجمعات والمباريات الودية.

وأثنى عاشور على الروح القتالية العالية والتنافسية بين حراس مرمى الأبيض الشاب خلال الوحدات التدريبية، والرغبة الصادقة والحقيقية التي يظهرها كل منهم لإيجاد مكان ثابت له ضمن التشكيلة الأساسية. بدوره، أكد حارس الجزيرة والمنتخب، راكان المنهالي، أنه وزملاءه في أتم الجاهزية، ورهن إشارة الجهاز الفني لحراسة مرمى المنتخب خلال التصفيات، وأن اللعب ضمن صفوف المنتخب فخر وهدف لأي لاعب، مشيراً إلى أن المعنويات مرتفعة والجميع على قلب رجل واحد، وحريصون على تحقيق نتائج إيجابية في التصفيات والمنافسة في البطاقة المؤهلة للنهائيات.