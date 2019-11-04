رسائل حب للإمارات في احتفالات مجلس دبي الرياضي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

شارك مجلس دبي الرياضي باحتفال يوم العلم الإماراتي، أمس، في حي دبي للتصميم، وقام أمين عام مجلس دبي الرياضي سعيد حارب، وأمين عام اللجنة العليا للتشريعات أحمد بن مسحار، والمدير التنفيذي لحي دبي للتصميم خديجة البستكي، ومساعد المدير العام المدير التنفيذي لمؤسسة بيانات دبي يونس آل ناصر، برفع العلم، بحضور مساعد أمين عام مجلس دبي الرياضي ناصر آل رحمة، حيث تم عزف السلام الوطني في مراسم رفع العلم وسط حضور حشد جماهيري كبير من العاملين بمنطقة حي دبي للتصميم توشحوا جميعاً بالأعلام ورددوا الأغاني الوطنية احتفالاً بهذه المناسبة السعيدة.

وقام منتسبو مجلس دبي الرياضي بكتابة رسائل تحمل مشاعر المحبة لدولة الإمارات، وتم تعليق الرسائل على شجرة التسامح التي وضعت في مقر المجلس.