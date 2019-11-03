زورق «أبوظبي 4» يعزز صدارة مونديال «إكس كات»

المصدر: شنغهاي - الإمارات اليوم

اختلطت أوراق النقاط مجدداً في ثانية جولات بطولة العالم لزوارق إكس كات والمقامة حالياً في ضيافة الصين بمدينة شنغهاي بالتحديد، بعد أن تمكن زورق مارتيمو الأسترالي من إحراز المركز الأول في السباق الثاني للجولة وبقيادة الأستراليين توم باري كوتر وروس ويلتون، في حين حل في المركز الثاني زورق «أبوظبي 5» بقيادة ماجد المنصوري وراشد الطاير، وثالثاً زورق «شرطة دبي 3» بقيادة عارف الزفين ونادر بن هندي.

وعزز زورق «أبوظبي 4» صدارته للترتيب العام في المونديال، بقيادة فالح المنصوري وشون تورنتي في المركز الرابع، ليصل إلى النقطة 122، ويصمد في صدارة الترتيب العام مع نهاية السباق الثاني، في حين يلاحقه «شرطة دبي» برصيد 116 نقطة، وثالثاً زورق «مارتيمو» الذي وصل إلى 99 نقطة.

وكانت تفاصيل السباق قد بدأت بتصدر زورق «أبوظبي 5» سباق أفضل زمن وحقق المركز الأول، وكانت المنافسة طوال السباق محصورة بين زورق «أبوظبي 5» و«شرطة دبي»، حيث بقي الاثنان في المراكز الأولى حتى الدورة الأخيرة، والتي استغلها «مارتيمو» في التقدم للأمام من المركز الثالث، وخطف الصدارة في لحظات كانت ثمينة وغالية من عمر المنافسة.

وكان زورق «أبوظبي 4» عانى عطلاً مبكراً في الانطلاقة الأولى للسباق، ما حرمه الوصول لسرعات عالية وعدم قدرته على التقدم للأمام، كي يحافظ على مركزه، ويفضل إنهاء السباق برصيد من النقاط يضمن له البقاء في الصدارة والتعويض لاحقاً من خلال السباق الأخير في الجولة الثانية.

وشهد السباق إقامة 17 دورة كاملة حول المسار الذي وصل طوله إلى 3:9 أميال بحرية، بالإضافة لدورتين إجباريتين طول كل واحدة 3:54 أميال بحرية ودورة البداية أيضاً. وتصل الإثارة إلى ذروتها اليوم من خلال السباق الثالث والختامي للجولة، لاسيما أن النقاط متقاربة جداً في الصدارة، وتنطلق الزوارق اليوم بنفس ترتيب نتيجة سباق أمس، حيث ينطلق زورق «مارتيمو» أولاً ويمتلك الأفضلية كونه الأقرب إلى نقطة الالتفاف الأولى.

يذكر أن عدد الزوارق المشاركة في البطولة هو 12 زورقاً ومن سبع جنسيات مختلفة، حيث غاب زورق «بلو رو» الأسترالي عن المشاركة في جولة الصين لظروف طارئة ألمت به قبل انطلاق السباق، وتقام اليوم أيضاً مراسم التتويج الختامية للبطولة والفائزين في السباق الأخير من المنافسة.

إثارة كبيرة متوقعة اليوم مع خوض الزوارق السباق الختامي للجولة الثانية بالصين.