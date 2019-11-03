اليابان وإيطاليا يفتتحان «شاطئية القارات» في دبي الثلاثاء المقبل

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

أعلن مجلس دبي الرياضي عن برنامج منافسات بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية بدبي، التي ينظمها للعام التاسع على التوالي، بالتعاون مع لجنة كرة القدم الشاطئية بالاتحاد الدولي لكرة القدم، وتقام منافساتها على شاطئ كايت بيتش في منطقة أم سقيم، من الخامس إلى التاسع الجاري، بمشاركة ثمانية منتخبات تمثل مختلف قارات العالم.

ويستهل منتخبا اليابان وإيطاليا منافسات البطولة بالمواجهة، التي تقام في الساعة 16:15 مساء الثلاثاء المقبل، وستقام ثلاث مباريات أخرى في اليوم ذاته، حيث يلعب المنتخب مباراته أمام إسبانيا الساعة 17:30، كما تلتقي مصر مع روسيا، الفائز بلقب البطولة ثلاث مرات، في الساعة 18:45، فيما يواجه حامل اللقب، منتخب إيران، المكسيك في الساعة الثامنة مساء.

وتستمر المنافسات في السادس من الشهر الجاري، بمواجهات اليابان مع إسبانيا، والأبيض مع منتخب إيطاليا، ثم يلتقي المنتخب الروسي مع المكسيك، ويواجه منتخب إيران مصر.

وتنتهي تصفيات دور المجموعات المؤهلة إلى منافسات نصف النهائي في السابع من الشهر الجاري، بمباراة منتخب إيطاليا مع إسبانيا، والمكسيك مع مصر، في حين يواجه المنتخب الوطني نظيره الياباني. في المقابل يلتقي منتخب روسيا مع إيران، وتنطلق منافسات نصف النهائي في الساعة 16:15 مساء الجمعة المقبلة، على أن تقام مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع والمباراة النهائية، يوم السبت المقبل.

وستقام مباريات البطولة العالمية بنظام الدوري من دور واحد على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى مرحلة نصف النهائي، التي تلعب بنظام خروج المهزوم، ليتأهل الفائزان إلى المباراة النهائية، ويتنافس الخاسران على الميداليات البرونزية في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع.

وبدأت المنتخبات المشاركة في البطولة الوصول إلى الإمارات، حيث وصلت حتى الآن منتخبات اليابان وروسيا وإيطاليا، وسيتوالى وصول بقية المنتخبات في اليومين المقبلين. وكما جرت العادة في بطولة كأس القارات لكرة القدم الشاطئية، تقام، في الخامسة عصر غد، مباراة ودية تجمع بين فريق اللجنة المنظمة مع فريق الإعلاميين.

برنامج اليوم الأول

اليابان - إيطاليا 16:15

الإمارات - إسبانيا 17:30

مصر - روسيا 18:45

إيران - المكسيك 20:00