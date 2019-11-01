المهيري بطلاً لسباق الوصل للقدرة

المصدر: أحمد طارق - دبي

شهد سباق الوصل للقدرة تألق الفارس سعيد سالم المهيري، الذي أحرز المركز الأول ولقب السباق المخصص للإسطبلات الخاصة والاشتراك الفردي الممتد على مسافة 119 كلم، وأقيم ضمن افتتاح موسم سباقات القدرة بنادي دبي للفروسية بمدينة دبي الدولية للقدرة في سيح السلم، وشارك فيه 110 فرسان وفارسات من مختلف الإسطبلات وأندية الفروسية في الدولة.

وحسم المهيري اللقب على صهوة الجواد «شومان» المملوك إلى (إسطبلات إس إس)، مسجلاً زمن 4:33:57 ساعات، وجاء ثانياً الفارس غيث عبدالواحد على «هتان» المملوك إلى (إسطبلات إس إس)، بالزمن نفسه 4:33:57 ساعات، بينما جاء في المركز الثالث الفارس سعيد الخياري على صهوة الجواد «أبرلين بارك أوستن» المملوك إلى (إسطبلات إس إس)، بزمن 4:33:58 ساعات.

وعلى مستوى مراحل السباق، فقد تصدر الفارس العُماني عبدالله البلوشي، المرحلة الأولى لمسافة 40 كلم، على صهوة الجواد «تايم أوت» المملوك إلى (إسطبلات الدربي للقدرة) بزمن 1:28:49 ساعة، وتبعته في المركز الثاني الفارسة ليلى المرزوقي، على «مومنتام» المملوك إلى (إسطبلات الكمدة للقدرة)، مسجلة زمن 1:29:06 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد المهيري، بزمن 1:29:09 ساعة. وفي المرحلة الثانية لمسافة 35 كيلومتراً، تقدمت ليلى المرزوقي من المركز الثاني إلى الصدارة بزمن 1:29:06 ساعة، كما صعد سعيد الخياري من الرابع إلى الوصافة، مسجلاً زمناً قدره 1:20:58 ساعة، وجاء في المركز الثالث غيث عبدالواحد، متقدماً من المركز الخامس بزمن 1:21:25 ساعة، بينما تراجع سعيد المهيري، من الثالث إلى الرابع بزمن 1:21:55 ساعة.

أما المرحلة الثالثة، فقد شهدت منافسة قوية، بعدما تقدم الفارس سعيد حمود الخياري، إلى المركز الأول، مسجلاً زمناً قدره 1:02:35 ساعة، بينما حافظ الفارس غيث عبدالواحد، على موقعه في المركز الثاني، مسجلاً زمناً قدره 1:02:13 ساعة، وجاء في المركز الثالث الفارس سعيد سالم المهيري، مسجلاً زمناً قدره 1:02:39 ساعة، وتبعه الفارس سيف بالجافلة في المركز الرابع، مسجلاً زمناً قدره 1:03:25 ساعة، وتراجعت متصدرة المرحلة الثانية الفارسة ليلى المرزوقي، إلى المركز الخامس، مسجلة زمناً قدره 1:06:48 ساعة.

- سباق الوصل أقيم

ضمن افتتاح موسم

سباقات القدرة

بنادي دبي

للفروسية بمدينة

دبي الدولية للقدرة

في سيح السلم،

وشارك فيه 110

فرسان وفارسات.