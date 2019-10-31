اتحاد الكاراتيه يسلم سعيد عبدالغفار الحزام الأسود «7 دان»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

استقبل الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، في مقر الهيئة أول من أمس، اتحاد الكاراتيه الذي جاء لتقديم الشكر على التعاون المثمر بين الهيئة والاتحاد، وإستضافة الهيئة مطلع الشهر الجاري الاجتماع الأول للاتحاد الآسيوي في دورته الجديدة.

وضم وفد اتحاد الكاراتيه كلاً من: رئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي ونائب رئيس الاتحاد الدولي اللواء ناصر الرزوقي، والأمين العام المساعد للاتحاد حميد شامس، والمدير التنفيذي للاتحاد الخبير محمد عباس، وعضو مجلس الإدارة محمد حربوك. وحرص اتحاد الكاراتيه على إهداء الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، الحزام الأسود السابع الفخري (7 دان)، والمقدم من الاتحاد الدولي للعبة، بالإضافة إلى تكريم فريق عمل الهيئة.

من جهته، رحب الأمين العام للهيئة العامة للرياضة سعيد عبدالغفار، برئيس وأعضاء اتحاد الكاراتيه، مؤكداً في تصريحات صحافية أن «التجاوب والتعاون الملموس بين الهيئة واتحاد الكاراتيه يسير بخطى ثابتة نحو تطوير رياضة الكاراتيه، وهو ما نتطلع لتأكيده في المنافسات المقبلة التي سيقيمها وينظمها الاتحاد الدولي للعبة بالتعاون مع اتحاد الكاراتيه».

بدوره، قال الرزوقي، إن «الاهتمام الذي أولته الهيئة في إنجاح الاجتماع الأول للاتحاد الآسيوي الذي عقد في دورته الجديدة مطلع الشهر الجاري في دبي، يؤكد على مدى الاهتمام والدعم الذي توليه الهيئة لكل القطاعات الرياضية في الدولة»، مشدداً على أن «الشراكة الاستراتيجية هي الداعم الأساسي في منظومة العمل كافة».