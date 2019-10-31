صلاح ينافس ميسي ورونالدو على «غلوب سوكر» في دبي

المصدر: دبي - الامارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لحفل جوائز «غلوب سوكر»، أمس، عن المرشحين لجائزة أفضل لاعب لعام 2019، التي سيتنافس عليها الغريمان، نجم برشلونة، الأرجنتيني ليونيل ميسي، ومهاجم يوفنتوس البرتغالي كريستيانو رونالدو، إلى جانب نجم ليفربول الإنجليزي، المصري محمد صلاح، وكذلك ثلاثة من زملائه في (الريدز)، الهولندي فيرجيل فان دايك، والحارس البرازيلي أليسون بيكر، وكذلك السنغالي ساديو مانيه، إضافة إلى نجم مان سيتي بطل الدوري الممتاز، البرتغالي بيرناردو سيلفا.

وأعلنت اللجنة كذلك لأول مرة عن تكريم ثلاث فئات في كرة القدم النسائية على مستوى العالم، تشمل: جائزة أفضل لاعبة وأفضل ناد وأفضل حكم. وتنظم الدورة الـ11 لجوائز «غلوب سوكر العالمية» بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي. وسيقام الحفل في مدينة جميرا بدبي 29 ديسمبر المقبل. وتقام الجائزة أيضاً بالتزامن مع الدورة الـ14 لمؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي ينظمه مجلس دبي سنوياً. ويتم اختيار المرشحين والفائزين النهائيين من قبل لجنة تحكيم الجائزة، التي تضم مجموعة من الخبراء البارزين في رياضة كرة القدم، منهم: فابيو كابيلو وأنطونيو كونتي وإريك أبيدال. وسيكون نادي ليفربول منافساً قوياً في جميع الجوائز هذا العام، بما في ذلك جائزة أفضل نادي وأفضل لاعب، وأيضاً عن فئة أفضل مدرب.

وستكون كرة القدم النسائية حاضرة بقوة في هذه الدورة، بفضل تألق أسماء كبيرة في الفترة الاخيرة، منها آليكس مورغان وميغان رابينوي اللتان قادتا أميركا إلى لقب كأس العالم هذا الموسم.

وتتنافس اللاعبتان على جائزة أفضل لاعبة، بجانب زميلتهما لوسي برونز، التي قادت نادي أولمبيك ليون الفرنسي للفوز بدوري أبطال أوروبا. وتعتبر «غلوب سوكر» جزءاً من حفلات جوائز كرة القدم للبطولات الكبرى، إلى جانب الكرة الذهبية، وجوائز «فيفا» للأفضل كروياً، التي يقدمها الاتحاد الدولي.

المرشحون لجائزة أفضل لاعب:

- أليسون بيكر.

- برناردو سيلفا.

- ساديو مانيه.

- فيرجيل فان دايك.

- كريستيانو رونالدو.

- ليونيل ميسي.

- محمد صلاح.

فئات الجائزة:

- أفضل حارس مرمى.

- أفضل حكم.

- جائزة مسيرة لاعب.

- جائزة مسيرة مدرب.

- جائزة العمل الرياضي.

- جائزة أفضل مدرب عربي.

- جائزة أفضل لاعب عربي.