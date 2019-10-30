الإنجليزي براون يقترب من «غولف الموانئ العالمية»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

تقدم لاعب الغولف الإنجليزي ستيفن براون، خطوة كبيرة نحو حجز أول ظهور له في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، بعد فوزه بلقب بطولة البرتغال ماسترز، وهو أول فوز له في الجولة الأوروبية.

وقدم براون أداء مميزاً في الجولة الأخيرة، ليحصد اللقب، ويتصدر ترتيب البطولة في ملعب دوم بيدرو فيكتوريا للغولف، وبهذا الفوز انتقل براون من المركز 150 إلى المركز 69، قاطعاً 81 خطوة في ترتيب «السباق إلى دبي» بمجموع 729.5 نقطة، وباتت لديه فرصة كبيرة لحجز مكانه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية، المخصصة فقط لأفضل 50 لاعباً في الجولة الأوروبية.

وفي الوقت نفسه تشارك كل من براندون ستون وجاستن والترز المركز الثاني في البطولة. وأنهى ستون موسمه في المركز 97 في «السباق إلى دبي»، بعدما انتقل 51 مركزاً دفعة واحدة من المركز 148، بينما حافظ والترز على بطاقته للموسم المقبل، بعد انتقاله من المركز 121 إلى المركز 79 في ترتيب «السباق إلى دبي».