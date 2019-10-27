مسنٌّ إيطالي يتسلق «أبراج الإمارات» 3 مرات على التوالي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

خطف الإيطالي جيوفاني بوتينزا، البالغ من العمر 75 عاماً، الأنظار في سباق دبي القابضة العمودي (سكاي رَن) لعام 2019، الذي أقيم أول من أمس بمبنى «جميرا أبراج الإمارات»، بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للجري العمودي، وجولة السباقات العمودية العالمية ومجموعة جميرا، و«تاليس فيتنس».

وتمكن بوتينزا من إنهاء السباق، مسجلاً رقماً قياسياً جديداً، بعدما أكمل دورته الأولى في 12 دقيقة و19 ثانية، ثم أنهى الدورة الثانية في 13 دقيقة و32 ثانية، واختتم الأخيرة في 13 دقيقة و10 ثوانٍ، بمتوسط بلغ 13 دقيقة، ما جعله يحتفل بالرقص في نهاية السباق وسط تصفيق المشاركين.

أما المتسابقة اليابانية هيروكو شينزاتو اليابانية، البالغة من العمر 75 عاماً، أيضاً، فقد نجحت في إنهاء السباق حتى نهايته، وقطعته في زمن بلغ 17 دقيقة و13 ثانية.

وقال بوتينزا إنه كان حريصاً على إكمال السباق حتي نهايته، ليثبت للجميع أن الرياضة ليست مرتبطة بعمر، وأنه لا حدود لنوع معين من الرياضات يمكن أن يمارسه الفرد.

وأضاف، لـ«الإمارات اليوم»: كانت مشاركتي تهدف إلى إظهار الدعم، من خلال تحدي اللياقة البدنية، وكانت تجربة رائعة بالقدوم إلى هنا، وأتوجه بكامل الشكر إلى منظمي هذا الحدث الرياضي الرائع.

وتابع: أشكر كل من دعمني في هذا السباق، وسأكون حريصاً على الحضور إلى هنا مجدداً في عام 2020، وسأعمل جاهداً كي أحقق رقماً جديداً أفضل من الذي حققته هذا العام.

وكان سباق «سكاي رَن» شهد هذا العام رقماً قياسياً جديداً سجّله البولندي بيوتر لوبودزينسكي، الذي نجح في صعود 52 طابقاً بما يعادل 1.334 درجة سلالم للوصول إلى قمة مبنى أبراج الإمارات الشهير، وذلك في ست دقائق و55 ثانية، بفارق 14 ثانية عن الرقم الذي سجّله في الدورة السابقة (7سبع دقائق وتسع ثوانٍ).

كما أنهت المتسابقة سوزان ولشام السباق في ثماني دقائق وثلاث ثوانٍ، متفوقة على رقمها في النسخة السابقة بفارق 13 ثانية (ثماني دقائق و16 ثانية).

يذكر أن السباق يقام ضمن فعاليات «تحدي دبي للّياقة 2019»، وشهد مشاركة قياسية وصلت إلى 500 متسابق، من 53 دولة مختلفة، تنافسوا في صعود 265 متراً، لبلوغ قمة مبنى أبراج الإمارات.

ويصنّف السباق كخامس أعلى سباق عمودي لتسلق ناطحات السحاب في العالم، إذ يقام سنوياً لإبراز مكانة دبي على خارطة الفعاليات الرياضية العالمية، لينضم إلى مجموعة من السباقات العمودية المرموقة في أشهر مدن العالم، مثل: نيويورك ولندن وباريس وميلانو وسيؤول وبكين وشنغهاي وأوساكا وهونغ كونغ.

وقالت رئيسة الاتحاد الدولي للجري العمودي، مارينو جياكوميتي، في تصريحات صحافية: «سعدنا بفوز بطلي العالم لجولة السباقات العمودية، ونشعر بالفخر كون رياضيي النخبة في هذه اللعبة قد حصدوا معظم المراكز الأولى للسباق، ويدهشنا التنوع في عدد المشاركين من 53 جنسية». وأعرب الرئيس التنفيذي لمجموعة دبي القابضة، أميت كوشال، عن سعادته بالنجاح التنظيمي والفني الذي حققته نسخة هذا العام، وقال في تصريح صحافي: «أهنئ جميع المتسابقين على أدائهم الاستثنائي، والروح الرياضية العالية التي شكّلت حافزاً ومصدر إلهام للجميع للمثابرة والتحدي لبلوغ آفاق جديدة. كما أود أن أشكر جميع الرعاة وشركائنا الذين كان لهم دور رئيس في نجاح هذا الحدث».

أرقام من السباق

■الإيطالي بوتينزا (75 عاماً) صعد أبراج الإمارات في زمن 13 دقيقة لكل جولة صعود.

■المسنة اليابانية شينزاتو (75 عاماً) قطعت السباق كذلك في 17 دقيقة و13 ثانية.

■تمكن البطل البولندي لوبودزينسكي من صعود 52 طابقاً في زمن 6 دقائق و55 ثانية.

■ يقام السباق ضمن فعاليات «تحدي دبي للياقة»، وشهد مشاركة 500 متسابق من 53 جنسية.

■تمكنت سوزان ولشام، أيضاً، من إنهاء السباق في 8 دقائق و3 ثوانٍ.

المشاركون تنافسوا في صعود 265 متراً، لبلوغ قمة «أبراج الإمارات».