183 درّاجاً في سباقات «تلال»

المصدر: محمد أبوإسماعيل - الشارقة

نظم اتحاد الدرّاجات، أول من أمس، في مدينة تلال بالشارقة، ثلاثة سباقات لفئات الناشئين لمسافة 40 كم والأشبال لمسافة 15 كم والبراعم لمسافة 10 كيلومترات، وشارك في السباقات 183 درّاجاً من مختلف الأندية، وأسفرت نتائج السباقات عن فوز درّاج نادي النصر لانس أمنيان بسباق فئة الناشئين بزمن قدره ساعة وأربع دقائق و56 ثانية، وجاء درّاج النادي العربي أحمد عاطف في المركز الثاني، فيما جاء درّاج نادي الحمرية مهير باتيجا في المركز الثالث.

وحقق درّاج نادي الحمرية حمدان الكتبي صدارة سباق فئة الأشبال وقطع المسافة في 31 دقيقة وتسع ثوان، وجاء درّاج نادي أبوظبي محمد المنهالي في المركز الثاني، ودرّاج نادي التعاون سعيد أحمد المنصوري في المركز الثالث، أما سباق فئة البراعم، فقد أسفر عن فوز درّاج نادي أبوظبي أحمد خالد المقبول بالمركز الأول، ودرّاج النادي العربي عبد الرحمن الجاروف ثانياً، ودرّاج نادي الحمرية عمران الكتبي ثالثاً.

وعقب انتهاء السباقات قام المدير المالي رئيس اللجنة الفنية، عبدالكريم الزرعوني، والأمين العام المساعد، نايف جكة، بتتويج الفائزين، وقدم الزرعوني، في تصريح صحافي الشكر للأندية التي تولي فئات المراحل السنية كل الاهتمام والرعاية.