معمّرون يصعدون 52 طابقاً بسباق دبي القابضة العمودي

المصدر: سيد مصطفى - دبي

كشفت اللجنة المنظمة لسباق دبي القابضة العمودي «سكاي رَن 2019»، عن مشاركة ثلاثة معمرين تجاوزوا الـ70 سنة، في المنافسات التي تنطلق غداً بمشاركة 400 متسابق ومتسابقة يمثلون 50 دولة، سيتسلقون 1334 درجة سلّم في 52 دوراً.

ويشارك البرازيلي أوريفال مارتينز (77 سنة)، والإيطالي جيوفاني باتينزا (75 سنة)، واليابانية هيروكو شنزاتو (75 سنة) جنباً إلى جنب مع شباب في مقتبل العمر لم يتجاوزوا 16 ربيعاً، مثل الإيراني محمد كاسرة، والمصري عبدالرحمن فهمي، والسوري الليث حلمي.

وقالت اللجنة المنظمة في مؤتمر صحافي عقدته أمس، بفندق جميرا أبراج الإمارات، إن «البرازيلي أوريفال واليابانية هيروكو مقيمان في دبي أيضاً، وتم اعتماد مشاركتهما رسمياً في السباق في مشهد سيخطف الأضواء».

وتشهد نسخة هذا العام حضوراً غير مسبوق للعداءات بمشاركة أكثر من 100 متسابقة، بالإضافة إلى انضمام 18 عدّاءً دولياً محترفاً في أهم السباقات العالمية، كما سيتواجد 27 فريقاً، وهو أعلى رقم يسجله سباق دبي القابضة العمودي.

وتنطلق النسخة الـ16 من سباق دبي القابضة الخيري في فندق جميرا أبراج الإمارات الشهير بالشراكة مع مجلس دبي الرياضي والاتحاد الدولي للجري العمودي، وجولة السباقات العمودية العالمية، ومجموعة جميرا و«تاليس فيتنس»، إذ سيخصص عائد السباق إلى مؤسسة الجليلة للأعمال الخيرية.

وأكد المنظمون أن «المتسابقين سيتسلقون 52 طابقاً، ما يعادل 1334 درجة سلّم، أو 265 متراً للوصول إلى قمة جميرا أبراج الإمارات».

من جهته، قال مدير إدارة الفعاليات الرياضية في مجلس دبي الرياضي خالد العور: «يشكل سباق دبي القابضة العمودي (سكاي رَن) فعالية رياضية مجتمعية رائعة، إذ يجمع الأفراد من مختلف الأعمار والجنسيات والثقافات، ويوفر منصة بارزة لنشر الوعي بأهمية تعزيز اللياقة البدنية والحركة والنشاط ليس في الإمارات فقط بل وفي المنطقة بأسرها. ونحن سعداء بشراكتنا مع مجموعة دبي القابضة من جديد هذا العام، ونأمل أن نتمكن معاً من إحداث تأثير إيجابي أكبر وأوسع نطاقاً في مجتمعنا».

وأضاف: «تتمثل رؤية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي رئيس مجلس دبي الرياضي، في ترسيخ مكانة دبي لتصبح المدينة الأكثر صحة وحركة وسعادة على مستوى العالم. ومن هذا الهدف، استلهمنا فكرة منافسات تحدي دبي للّياقة 30×30 الذي أطلقه سموّه قبل ثلاثة أعوام مضت. ويسرنا أن يكون سباق سكاي رَن السباق الأول على أجندة منافسات تحدي دبي للياقة، وسباق الجري العمودي الرسمي الوحيد فيها».

بدورها، قالت رئيس الاتحاد الدولي للجري العمودي مارينو جياكوميتي: «تسرنا عودة جولة السباقات العمودية العالمية إلى دبي مجدداً، ونتطلع قدماً للتعاون مع دبي القابضة ومجموعة جميرا خلال هذا العام والفعاليات المستقبلية».

وحضر المؤتمر أيضاً مدير الفعاليات والمشاركة المجتمعية في مجموعة دبي القابضة، جيسيكا كودان، والمدير العام لفندق «جميرا أبراج الإمارات» ماركوس ساتون، ومدير عام «تاليس فيتنس وسبا» حميد صحراوي، والرياضي العالمي بيوتر لوبودزينسكي، أحد عدّائي جولة السباقات العمودية العالمية والفائز بلقب بطولة سباق دبي القابضة العمودي سكاي رَن لعامي 2017 و2016، والعداءة الدولية المحترفة المشاركة في جولة السباقات العمودية العالمية سارة فروست.

وأفادت اللجنة المنظمة بأن «سباق دبي القابضة العمودي يقام بالتعاون مع (الاتحاد الدولي للجري العمودي)، خامس أعلى السباقات العمودية على مستوى العالم، وينضم إلى مجموعة من السباقات المرموقة التي تقام في أبرز المدن العالمية، مثل نيويورك ولندن وباريس وميلانو وسيول وبكين وشانغهاي وأوساكا وهونغ كونغ».

برازيلي وإيطالي ويابانية يشاركون في السباق رغم أنهم تجاوزوا الـ 70 سنة.

شباب في مقتبل العمر «16 ربيعاً» يستعدون للمنافسة بقوة في الألقاب.