أقوى 20 رجلاً يتنافسون في دبي للتتويج باللقب العالمي

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشفت اللجنة المنظمة لبطولة أقوى رجل في العالم «ورلد ألتيميت سترونغ مان» في الشرق الأوسط، عن تفاصيل النسخة الثانية التي تستضيفها دبي، اليوم وغداً، في برج بلازا وميدان، ويتنافس فيها 20 من أقوى الرياضيين العالميين.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد، أمس، في فندق ميدان، بحضور أمين عام مجلس دبي الرياضي، سعيد حارب، ومساعد الأمين العام، ناصر أمان آل رحمة، واللجنة المنظمة للبطولة، وعدد من الرياضيين المشاركين وممثلي وسائل الإعلام العالمية.

وتحدث في المؤتمر الصحافي أمين عام مجلس دبي الرياضي، ومدير بطولات ألتيميت سترونغ مان العالمية، مارك بويد، والمدير العام للعمليات، مارتين بونش، وبطل العالم الشهير في بطولات ألتيميت سترونغ مان وصاحب الرقم القياسي في حمل الأوزان، إدي هول، والبطل العالمي والنجم السينمائي هافثور بيرجسون حامل لقب بطولة العالم.

وبعد النجاح الكبير الذي تحقق للنسخة الأولى في منطقة محمية المرموم الطبيعية، جاء اختيار برج بلازا تزامناً مع تنظيم فعاليات تحدي دبي للياقة، وتنافس الأبطال الأقوى في العالم تحت أطول برج في العالم، ما يعكس الترابط بين الحدث والمدينة ورموزها الحضارية والمعمارية، ويقام اليوم الثاني من البطولة في مضمار ميدان، الذي يستضيف كأس دبي العالمي للخيول والعشرات من الفعاليات الرياضية والمجتمعية والثقافية والاقتصادية.

ورحب سعيد حارب بأبطال العالم المشاركين في البطولة، وقال: «هذه البطولة تكتسب أهمية كبرى لدينا، وهي تحتل مكانة مميزة في أجندة فعالياتنا السنوية المتنوعة، حيث أصبحت دبي ملتقى النجوم وأبطال العالم، وكان لدينا، الأسبوع الماضي، مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي، الذي جمع نخبة علماء ومفكرين وأبطال العالم في مختلف الرياضات، لاستعراض أحدث التجارب لمزج قوة الأداء البشري مع تطبيقات الذكاء الاصطناعي في المجال الرياضي، واليوم نتحدث عن القوة البدنية لأقوى رجال في العالم، الذين يستطيعون جر الشاحنات وحمل أثقل الأوزان».

واختتم سعيد حارب: «يسهم تنظيم هذه البطولة في تعزيز التنوع في الرياضات، الذي يحرص مجلس دبي الرياضي على تحقيقه من أجل توفير الفرصة لعشاق الرياضة وللجمهور من أكثر من 200 جنسية يعيشون في دبي، لمتابعة بطولات رياضية مختلفة، ويتزامن تنظيم البطولة مع تحدي دبي للياقة البدنية، الذي يلهب حماس الملايين سنوياً من مختلف الأعمار، ويحثهم على ممارسة الرياضة والنشاط البدني، وهو الأمر الذي يحقق رؤية القيادة الرشيدة في أن تكون دبي المدينة الأكثر نشاطًا وحيوية في العالم».

أبطال العالم يسعون لتحطيم الأرقام القياسية

كشفت اللجنة المنظمة للبطولة عن انطلاق البطولة، في الساعة السادسة مساء اليوم، في منطقة برج بلازا داون تاون دبي خلف برج خليفة، حيث سيسعى الرياضيون المشاركون من أبطال العالم إلى كسر الأرقام القياسية العالمية في رفع أثقل الأوزان (ديدليفت)، من خلال محاولتهم رفع أوزان تزيد على 500 كيلوغرام، حيث إن الرقم العالمي مسجل باسم الرياضي البريطاني الشهير، إيدي هولز، الذي لم يتغلب عليه أحد حتى الآن.

وفي اليوم الثاني سيقوم المشاركون بالتنافس على الشاحنات التي يزيد وزنها على 30 طناً باستخدام ظفيرة وحبل، للوصول بها إلى مسافة محددة بأعلى سرعة ممكنة، وسيقومون بجر شاحنة أخرى بوضعية الأيدي المتشابكة في اتجاههم لمسافة محددة، كما سيتنافسون على رفع أوزان بارتفاع 18 بوصة، وسيحملون أوزاناً أخرى على أكتافهم تزيد على 600 كيلوغرام والوصول بها إلى مسافة محددة، ويتنافس المشاركون على حمل أحجار أطلس، الأصعب والأثقل، حيث يحملون خمسة أحجار كروية ثقيلة من الأرض.