المصدر: دبي - الإمارات اليوم

زيارة

ذكر نادي الشارقة على حسابه في «تويتر» أن النادي استقبل وفد نادي الفتح السعودي، بقيادة رئيس مجلس الإدارة سعد العفالق، الذي زار نادي الشارقة لتقديم الشكر على استضافته لتدريبات الفتح خلال معسكره القصير بالإمارات.

خلافات

تسبب مسؤول فني كبير بلجنة مهمة تتبع اتحاد لعبة جماعية في حدوث خلافات كبيرة داخل اللجنة، إذ يسعى مسؤولون في الاتحاد المعني لاحتواء الخلافات، فيما طالب منتسبون للجنة بإقالة الفني وإعادة هيكلة اللجنة.

مفاوضات

علمت «الإمارات اليوم» باقتراب نادي الشارقة من التعاقد مع محترف أوروبي، بهدف تدعيم صفوف الفريق الأول لكرة اليد، الذي يستعد للمشاركة الشهر المقبل في البطولة الآسيوية للأبطال المقامة في كوريا.