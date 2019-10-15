ملاكمات الإمارات يبحثن عن التأريخ في آسيوية الفجيرة

المصدر: محمد فاضل – الفجيرة

تدشن ملاكمات الامارات عصر غد الاربعاء مشاركتهن في بطولة اسيا بالملاكمة والتي تقام في مجمع زايد الرياضي برعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وينظمها الاتحادين الاسيوي والاماراتي للملاكمة بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة ونادي الفجيرة للفنون القتالية وذلك في المشاركة الدولية الاولى للناشئات، حيث تبحث كل من مريم عادل المسماري ورحمة خلفان المرشدي عن تحقيق الانتصار الاول للملاكمة النسوية الاماراتية على مستوى الاعمار تحنت 16 سنة.

وساهمت قرعة البطولة واعداد المشاركين في اوزانهن على بلوغ الدور نصف النهائي مما يجعلهن على مقربة من تحقيق فوز واحد يقود للمباراة النهائية او المنافسة على الميدالية البرونزية لاحقا في حال الخسارة.

بدورها اثنت مدربة المنتخب النسوي ولاعبة منتخب السيدات حنان ابراهيم الزيودي على الروح الرياضية العالية التي تتمت بها الملاكمتان قبل خوض المنافسات وقالت لـ"الامارات اليوم": سعيدة جدا لجاهزية اللاعبتين وللثقة العالية التي يتمتعن بها بانفسهم على تقديم الاداء المطلوب تمهيدا للفوز واسعدني اكثر بانهن لايشعرن بالخوف من المشاركة الاولى، وتابعت: القرعة ساعدت بالوصول للدور نصف النهائي لكنها وضعت الملاكمة مريم المسماري امام لاعبة من كازاخستان ورحمة المرشدي امام لاعبة من افغانستان وهن من الملاكمات القويات لكن بنات الامارات جاهزات للنزالات بقوة.

وتعد مشاركة الملاكمة النسوية الاماراتية في هذه البطولة هي الثانية بعد ان شاركت لاعبة منتخب السيدات حنان ابراهيم الزيودي في بطولة اسيا التي اقيمت في تايلند.

ومن ابرز نتائج الدور ربع النهائي فاز الياباني يوغا على الصيني هاو لين بالضربة القاضية الفنية، وفاز الاوزبكي شاكوبيدينوف على السريلانكي محمد اوسيه بالنقاط، وفاز الكوري بارك على المنغولي مياغمار وفاز الاوزبكي هلولوف على الافغاني محمد يوسف بالنقاط، وفاز الاوزبكي بيتروف على الكازاخي رحيم زهان بالنقاط..

تنظيم مميز

بدوره اكد عضو مجلس ادارة اتحاد الامارات للملاكمة عمر شامس الكندي بان استضافة الدولة لمنافسات البطولة حقق مكاسب عديدة وفي جميع الجوانب الفنية وبما يخدم الملاكمة الاماراتية وعلى الجانب الاداري باستضافة وتنظيم البطولة القارية مبينا ان رؤوساء الوفود والبعثات المشاركة عبروا عن رضاهم التام لحسن الاستضافة والتنظيم متمنين ان تستضيف الامارات بطولات اخرى في السنوات المقبلة وعن الجانب الفني للبطولة قال الكندي بانه اكد علو كعب الملاكمة الاسيوية من خلال الاداء المتطور الذي قدمه الملاكمون.