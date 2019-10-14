المنتخب يدرس نقاط قوة وضعف «أفيال الحرب»

المصدر: العوضي النمر - بانكوك

يؤدي المنتخب الوطني الأول لكرة القدم تدريبه الأخير، مساء اليوم، تأهباً لمواجهة منتخب تايلاند (أفيال الحرب)، غداً، على استاد تاماسات في بانكوك ضمن الجولة الثالثة لمباريات الأبيض للتصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 وكأس آسيا 2023، التي تعتبر مواجهة قوية وصعبة، نظراً لقوة المنتخب التايلاندي المتطور الذي يضم بين صفوفه ثلاثة من اللاعبين المحترفين، وتأتي صعوبة اللقاء لمنافسة المنتخبين على صدارة المجموعة السابعة.

ويضع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة الهولندي فان مارفيك، خلال المران، اللمسات الاخيرة للخطة والتشكيلة التي سيخوض بها اللقاء، وعلى ضوء متابعته ودراسته لأسلوب لعب وطريقة المنتخب التايلاندي، إذ يسعى مارفيك إلى فرض أسلوب لعب الأبيض على الفريق المنافس، ومواجهة سلاح الهجمات السريعة التي يتوقع أن يعتمد عليها منتخب تايلاند.

وكان المنتخب الوطني قد واصل تدريباته وسط معنويات عالية وتركيز شديد من جانب اللاعبين في ظل الأهمية القصوى للمباراة، وضرورة حصد نقاطها الثلاث من أجل الوصول للنقطة التاسعة ومواصلة التربع على صدارة المجموعة السابعة، وخاض منتخبنا الوطني حصته التدريبية الثالثة منذ وصوله الى العاصمة التايلاندية بانكوك، واستمر المران على استاد ايرينا بحضور جميع اللاعبين باستثناء بعض اللاعبين الذين يخضعون لتدريبات علاجية، مثل وليد عباس وعلي سالمين.

وشهد معسكر المنتخب محاضرات مكثفة للاعبين من جانب الجهاز الفني للتعرف الى نقاط قوة وضعف المنافس، وذلك من خلال مشاهدة مباراتي تايلاند الأخيرتين مع إندونيسيا وفيتنام، إذ من المنتظر أن يمنح مارفيك فرصة اللعب للعناصر نفسها التي خاضت لقاءي ماليزيا وإندونيسيا، مع تكليفات محددة من أجل تنفيذها خلال اللقاء، ومن المتوقع ان يدفع المدرب بالتشكيلة نفسها التي خاض بها اللقاءين السابقين، وان كانت مشاركة وليد عباس «الذي يعاني الإصابة بتمدد في العضلة» في المباراة ستتحدد خلال مران اليوم.

وشهدت تدريبات المنتخب الوطني خلال اليومين الماضيين تركيزاً من جانب الجهاز الفني على الجانب الخططي والتكتيكي خلال التقسيمة اليومية التي يجريها مارفيك بين جميع اللاعبين، إضافة إلى إيصال اللاعبين لأقصى درجات التفاهم والانسجام.

سهيل: المنتخب لن يتنازل عن الصدارة

أكّد مشرف المنتخب الوطني، الدكتور حسن سهيل، ثقته بقدرة لاعبي الأبيض على تحقيق نتيجة إيجابية خلال مواجهة منتخب تايلاند غداً، وتقديم عرض قوي في المباراة، وقال إن «المنتخب لن يتنازل عن الصدارة لقمة المجموعة السابعة، واجتياز المرحلة الاولى من التصفيات المشتركة المؤهلة الي مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، على الرغم من صعوبة المباراة لأن المنافس يلعب على ارضه ووسط جماهيره، إضافة الي صراع طرفي المباراة على الانفراد بصدارة المجموعة، ما يزيد الاثارة خلال المباراة».

وقال حسن سهيل: «ثقتنا كبيرة بلاعبينا وبإمكاناتهم وقدرتهم على استغلال الفرصة المتاحة أمامهم من أجل الخروج بنتيجة إيجابية تعزز من مسيرة الفريق في التصفيات»، وطمأن سهيل الجماهير على جاهزية جميع اللاعبين من الناحيتين الفنية والبدنية، والرغبة الواضحة لدى اللاعبين بتقديم العرض اللائق والقوي الذي يؤهل المنتخب للفوز، وأضاف «برنامج التحضيرات لمباراة تايلاند يسير بشكل جيد وفق ما هو مخطط له من قبل الجهاز الفني بقيادة فان مارفيك، كما أن الجهاز الطبي قام بجهد كبير لعلاج بعض اللاعبين الذين عانوا الإصابات الطفيفة، وأصبح الجميع جاهزاً للمشاركة في المباراة».

إقبال جماهيري كبير.. والتذاكر أوشكت على النفاد

تجد مباراة المنتخب الوطني مع تايلاند في ثالثة محطات المنتخبين في التصفيات المشتركة المؤهلة الى مونديال 2022 وكأس آسيا 2023، المقررة أن تقام غداً، إقبالاً جماهيرياً كبيراً، إذ تشهد عملية بيع التذاكر إقبالاً من الجمهور التايلاندي، وأوشكت التذاكر على النفاد، ويتوقع أن يشاهد المباراة نحو 25 ألف متفرج، وهي السعة الرسمية لاستاد تاماسات مستضيف المباراة، ويقع الملعب في مدينة براثومثاني، ويتبع الاستاد لفريق بوليس يونايتد.

طاقم سريلانكي يُدير اللقاء

أسند الـ«فيفا» إدارة المباراة الى طاقم تحكيم دولي من سريلانكا.

ويضم الطاقم كلاً من كريشتاها ديلان بيرارا (حكم ساحة)، دانيي جيدارا (مساعداً أول)، ويلا بادا هيواج (مساعداً ثانياً) جاميني نيفون (حكماً رابعاً)، أونغ كون هو من ماينمار (مقيّماً للحكام)، يان مون من هونغ كونغ (مراقباً).