زيدان وسيدورف يشاركان في جلسات «دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كشف أمس، مجلس دبي الرياضي عن مشاركة نجم الكرة العالمية، ومدرب ريال مدريد، أسطورة الكرة الفرنسية زين الدين زيدان، بالإضافة إلى النجم العالمي السابق والمدرب حالياً، الهولندي كلارنس سيدورف في فعاليات وجلسات «مؤتمر ومعرض دبي الرياضي للذكاء الاصطناعي»، الحدث الأول من نوعه في المنطقة الذي ينظمه مجلس دبي الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي، وتنطلق فعالياته الساعة التاسعة من صباح غدٍ، ويستمر حتى الثلاثاء المقبل، ويُقام في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي. وسيكون زيدان، بطل أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية كمدرب لريال مدريد، والحائز العديد من الألقاب العالمية، من ضمن المتحدثين في اليوم الأول للمؤتمر.

وسبق لزين الدين زيدان زيارة دبي مرات عدة مع عائلته، حيث شارك في فعاليات عديدة نظمها مجلس دبي الرياضي، بينها مؤتمر دبي الرياضي الدولي وجائزة دبي «غلوب سوكر».

ويتميز زيدان عن غيره من النجوم العالميين بتألقه كلاعب ومدرب، ويعتبر أحد ثمانية لاعبين فقط في العالم فازوا بكأس العالم ودوري أبطال أوروبا وجائزة الكرة الذهبية، ولدى زيدان مسيرة حافلة بالإنجازات والجوائز والألقاب، حيث حصد العديد من الجوائز الفردية كلاعب منها جائزة أفضل لاعب في العالم للأعوام 1998، 2000، 2003، ونال جائزة الحذاء الذهبي في كأس العالم 2006، وجائزة أفضل لاعب في نهائي كأس العالم.

وفاز كذلك بجائزة الكرة الذهبية عام 1998، وأفضل لاعب فرنسي عامي 1998 و2002، وأفضل لاعب في الدوري الفرنسي 1996، وأفضل لاعب في الدوري الإيطالي عام 2001، وأفضل لاعب أجنبي في الدوري الإسباني عام 2002، وتم اختياره في قائمة أفضل 125 لاعب كرة قدم على قيد الحياة، والتي تضم أعظم اللاعبين في العالم الأحياء الذين جمعهم بيليه، كما تم اختياره كأفضل لاعب في أوروبا بمناسبة اليوبيل الذهبي.

وعلى صعيد عمله كمدرب، فقد فاز بجائزة أفضل مدرب في العالم، بعدما قاد ريال مدريد بشكل غير مسبوق للفوز بدوري أبطال أوروبا ثلاث مرات متتالية ولقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني وكأس السوبر الأوروبي مرتين وكأس العالم للأندية مرتين.

ويتحدث أيضاً في مؤتمر ومعرض دبي، كلارنس سيدورف المدرب العالمي واللاعب المحترف سابقاً خلال جلسة في اليوم الثاني تحت عنوان «الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا»، واختير سيدورف أحد أفضل لاعبي خط الوسط عام 2004 ضمن لائحة فيفا 100 التي وضعها بيليه وتضم أسماء أفضل اللاعبين في التاريخ على قيد الحياة، ويعتبر الوحيد الذي فاز بلقب أبطال أوروبا مع ثلاثة أندية مختلفة هي أياكس أمستردام 1995 وريال مدريد 1998 وايه سي ميلان في عامي 2007 و2003.

ولعب سيدورف أيضاً لناديي سامبدوريا وإنتر ميلان، وبدأ مشواره التدريبي في يناير 2014 مع ميلان الإيطالي، ثم تولى تدريب شينزهن الصيني، وكانت تجربته التدريبية الثالثة مع لاكورونيا الإسباني، بعد ذلك تولى تدريب «أسود الكاميرون» في أغسطس 2018.

ويرعى المؤتمر والمعرض مؤسسات وطنية ودولية عدة أبرزها طيران الإمارات، قناة دبي الرياضية، تطبيق تيك توك العالمي، ونيوسمارت هيلث، مدينة دبي الرياضية، وأودي، سوق دبي الحرة، النابودة للسيارات، ومركز دبي التجاري.

علماء وأبطال عالم يستعرضون أحدث التقنيات العالمية

يستضيف الحدث نخبة من العلماء وأبطال العالم والشركات العالمية في مختلف المجالات لاستعراض أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، حيث يشهد مشاركة ساكي تاسوديس مدير عام -MENA- SAP، واليكس شامبيون – الباحث في علوم الأداء الفني الذي يتحدث عن أهمية الإحساس في خوارزميات الذكاء الاصطناعي، واليسو روسي (عميد كلية التقنيات بجامعة بيزا الإيطالية)، الذي يتحدث عن برمجيات الذكاء الاصطناعي في الكرة.

ومن أبرز المشاركين أيضاً، دوني نيلسون رئيس نادي دالاس مافريك الأميركي، ودرخان اكر، رئيس التقنيات وعضو مجلس إدارة غلطة سراي، وكرستيان جوتمان الخبير الرائد في عالم الذكاء الاصطناعي، ومارك ري برت مؤسس بوستن داينمكس وخبير برمجيات الإنسان الآلي، وستيفان اودي بطل العالم للتنس الأرضي على الكراسي المتحركة، وياني جليتشكوفا البطلة الأوكرانية في السباحة صاحبة 4 ميداليات ذهبية. ومن المشاركين أيضاً جوهانس هولز ميولر، رئيس إدارة التكنولوجيا والإبداع في الاتحاد الدولي لكرة القدم.

المؤتمر والمعرض ينظم لأول مرة في المنطقة، ويُقام في قاعة راشد بمركز دبي التجاري العالمي.

النجم الهولندي السابق والمدرب سيدورف يشارك في جلسة باليوم الثاني، تحت عنوان «الأكاديميات الرياضية والتكنولوجيا».