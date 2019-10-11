بالصور ..مشجعون: لم نحتَجْ إلى دعوة للوقوف خلف الأبيض.. والتنظيم كان جيداً

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد مشجعون للمنتخب الوطني لكرة القدم أنهم «لم يحتاجوا إلى دعوة من أجل الوقوف مع الأبيض في مباراة المنتخب الإندونيسي، أمس، ضمن التصفيات المشتركة لكأس العالم 2022، ونهائيات آسيا 2023»، مشيرين إلى سعادتهم بالحضور ومؤازرة الأبيض على مدرجات استاد آل مكتوم في دبي.

وشددوا في حديثهم لـ«لإمارات اليوم» على أن التنظيم كان جيداً، والدخول تم بسلاسة إلى المدرجات، بجانب عملية الحصول على تذاكر المباراة، وقالوا إن الحضور الجماهيري لعب دوراً في تحفيز اللاعبين، وأسهم في الفوز على إندونيسيا 5-صفر.

وبلغ الحضور، أمس، بحسب المذيع الداخلي للملعب، 6733 مشجعاً، وهو دون الطموح المتوقع.

وتزين استاد آل مكتوم بحضور مختلف الفئات، من الأطفال إلى الكبار والشباب، وشجعوا المنتخب طوال فترات المباراة.

وأكد المشجع، طارق الظهوري، أنه حضر إلى الملعب بصحبة ابنيه، حميد ومحمد، حرصاً منهم على تشجيع المنتخب والوقوف معه ودعمه بقوة، كون ذلك واجباً وطنياً، مشيراً إلى أن المنتخب بحاجة ماسة إلى جمهوره، خصوصاً في هذه المرحلة المهمة من التصفيات.

وأضاف: «أنا وأسرتي كنا متحمسين كثيراً لتشجيع المنتخب، ونحن معه في كل الأحوال من دون انتظار دعوة، ودائماً الحضور الجماهيري الكبير يكون له أثر إيجابي في اللاعبين».

وتابع: «أتمنى مشاهدة حضور جماهيري أكبر في المدرجات خلال المباريات المقبلة للمنتخب»، بدوره شدد محمد البلوشي على أنه حضر مبكراً لمؤازرة المنتخب، وأنه لم ينتظر دعوة من أجل القدوم ومساندة الأبيض.

وأشار من جانبه علي سالم إلى أنه جاء من رأس الخيمة لمساندة المنتخب، لافتاً إلى أن نادي الإمارات وفر وسائل نقل خاصة للجماهير الراغبة في مؤازرة الأبيض.

وأضاف: «لم تواجهنا أي مشكلات تذكر في الوصول إلى الملعب، إذ كان حصولنا على التذاكر سلساً، كما لم تكن هناك أي عملية ازدحام في الدخول إلى المدرجات».

وانتقد من جانبه، رئيس جمعية جماهير بني ياس، حريزالمنهالي، الحضور المتوسط، وقال إنه ليس هناك عذر لمن لم يحضر، مثمناً في الوقت نفسه دور الجماهير التي آثرت التشجيع من المدرجات وأسهمت في الفوز الكبير أمس.