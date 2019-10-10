«آسيوية الملاكمة» في ضيافة الفجيرة اليوم

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

تنطلق اليوم في ضيافة الفجيرة، بطولة آسيا للملاكمة التي تقام في مجمع زايد الرياضي، تحت رعاية سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، وينظمها الاتحادان الإماراتي والآسيوي، بإشراف الهيئة العامة للرياضة وبالتعاون مع نادي الفجيرة للفنون القتالية. ويشارك في البطولة 420 رياضياً وإدارياً، يمثلون 27 بلداً.

ويمثل المنتخب في البطولة القارية 10 ملاكمين من الجنسين، منهم ثمانية ذكور، هم: خالد عبدالله ومهند خليفة، ورحمة خلفان ونواف علي والحسين سالم وهزاع ناصر وعبدالله خالد، وعيسى الكردي. وهذا بجانب الملاكمتين: مريم المسماري وعائشة سعيد.

يذكر أن هذه أول بطولة تقام في غرب آسيا، واستعد لها الأبيض بشكل مكثف، من خلال معسكر خارجي في أوزبكستان.

وأعلنت اللجنة المنظمة، برئاسة محمد بوخاطر، نائب رئيس اتحاد الملاكمة، اكتمال كل الترتيبات لإقامة البطولة، مشيرة إلى وصول كل البعثات المشاركة. وقال محمد بوخاطر، في تصريحات صحافية، إن حفل الافتتاح يقام بالسادسة مساء، ويشهد استعراض المنتخبات المشاركة، بجانب كلمة لرئيس الاتحادين الآسيوي والإماراتي أنس العتيبة، وكلمات لشخصيات أخرى.